Dentro de la vida personal de los atletas hay un sinfín de historias que no son contadas pero con el tiempo salen a la luz. Ese es el caso de Mike Tyson, histórico boxeador, quien reveló que hubo un día que su tigre de bengala llamada Kenia, le destrozó la mano a una mujer pero no, esto no fue a propósito, pues ella se metió en su casa sin permiso y jamás vio la jaula del felino.

De acuerdo a una conversación que tuvo Mike Tyson y el rapero Fat Joe vía Instagram, fue ahí donde el exboxeador reveló esta polémica historia, pues contó que hace años, una mujer invadió su propiedad pero nunca se dio cuenta que brincó directo a donde se encontraba el tigre de bengala, siendo atacada de inmediato y resultando con graves heridas.

“Una mujer saltó la cerca justo donde estaba el tigre y empezó a jugar con él. El animal no conocía a esta mujer y ocurrió un feo accidente. Cuando vi lo que el tigre le hizo a su mano, yo tenía mucho dinero en aquel entonces, entonces le di 250 mil dólares porque ella estaba jodida”, mencionó Mike Tyson.

Aunado con esto, ‘Big Mike’ contó que pese a que lo intentó y se encariñó mucho con Kenia, su tigre de bengala, no hay forma de domesticar a estas fieras, pues aunque no es su intención matar o herir a los humanos, lo terminan haciendo por ‘accidente’.

🐅 Mike Tyson tells the story of how he got his pet tigers and the time one of them attacked a trespasser… [📽️ @FatJoe] pic.twitter.com/18C5cLgRrB — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 28, 2020

“Uno no puede creer lo que los tigres le pueden a la carne humana, yo no tenía idea. Yo era muy tonto en ese entonces. No hay forma de domesticar a estos felinos en un cien por ciento, no hay manera de que eso pase. Ellos te matan por accidente, no es que tratan de hacerlo, lo hacen por accidente”, mencionó Mike Tyson.

Para finalizar esta historia, Mike contó que siempre se encariño con este tipo de animales salvajes y más de un tigre de bengala, pues convivía con ella todo el tiempo e incluso dormía con ella.

“Sentía un gran afecto por ella. La cuidé, dormía con ella, la tuve en mi habitación”, sentenció ‘Big Mike’.

Mike Tyson fue conocido en su momento como el mejor boxeador del mundo y luego de su retiro por su vida tan excéntrica, pues tiene gustos muy peculiares, como tener a este tipo de animales salvajes como mascotas.