Vaya polémica la que se desató en el Clásico Nacional luego de que Guillermo Ochoa atajara un balón que todavía nos preguntamos si entro del todo o no. En una toma parece que sí, pero en otra se ve que no. En fin, eso trajo a la mesa la pregunta de, ¿por qué no se tiene el famoso “ojo de halcón” en la Liga MX?

Y claro, a raíz de esa pregunta, circuló información sobre cuánto le costaría a nuestro futbol implementar esa tecnología. Se habló de que era demasiado cara para el futbol mexicano y que por eso no esperáramos contar con ella en un futuro cercano.

Mikel Arriola asegura que sí hay dinero para tener el “ojo de halcón” en la Liga MX

Sin embargo, Mikel Arriola tiene otros datos. El presidente de la Liga MX habló sobre el polémico tema luego de lo ocurrido en el triunfo de América sobre Chivas, y aseguró que billete para traer el ojo de halcón sí hay.

Foto: Getty

Mikel Arriola estuvo en conferencia de prensa este 21 de septiembre con motivo de la presentación del Tracer Rosa, el balón especial que se usará en la Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expansión en octubre con motivo de la lucha contra el cáncer de mama.

Fue de ahí donde la prensa aprovechó para cuestionarlo sobre el ojo de halcón, a lo que el presidente de la Liga MX respondió que sí se cuenta con los recursos financieros suficientes para tener dicha tecnología. El problema viene siendo otro.

Foto: @LigaBBVAMX (Twitter)

¿Entonces qué falta para implementar esa tecnología en el futbol mexicano?

De acuerdo con Mikel Arriola, para tener el ojo de halcón en México es necesario que haya un consenso entre la Federación Mexicana de Futbol, la administración de la Liga MX y los 18 clubes que la conforman. De considerarse que invertir en esa tecnología sería bueno para el “producto” que es nuestro futbol, entonces sí se podría hacer sin pretexto de dinero.

Foto: Getty

“Uno de los objetivos centrales de la Liga MX es generar ingresos para los equipos, mientras el producto mejore, cumplimos con el objetivo de inversión y entrega de un mejor producto. La posibilidad de fondear tecnología desde la liga, para mejorar el producto y decisiones, siempre se puede hacer (…) si se genera consenso con la Federación de que es una inversión inteligente esta tecnología, desde luego la implantaríamos”.

En pocas palabras, mientras otras ligas y torneos tienen esta tecnología hace años porque, a diferencia del VAR no deja lugar a dudas, en México seguimos discutiendo si nos conviene o no.

Eso sí, recordemos que para el Mundial de 2026 al menos el Estadio Azteca, el Akron y el BBVA tendrán que tenerla sí o sí por tratarse de un torneo de la FIFA. Esperemos que para entonces ya sea algo recurrente en la Liga MX

Mientras tanto, ¡que siga la polémica!