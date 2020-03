Si el deporte mexicano puede festejar la recuperación de la pentatleta Mariana Arceo, la Premier League y el Arsenal hacen los propio con el técnico Mikel Arteta, quien presumió su recuperación casi dos semanas después de ser diagnosticado con coronavirus.

El timonel de los Gunners dio positivo al COVID-19 y obligó a que la Premier League suspendiera la actividad sólo un día antes de arrancar la jornada 30, la cual estaba prevista a desarrollarse con público en las tribunas.

Tras confirmarse este caso, Arsenal mandó a toda su plantilla y a su cuerpo técnico y trabajadores a casa para mantenerse aislados por dos semanas, lapso que se ha cumplido justo en el cumpleaños del timonel.

Arteta agradeció en un video las muestras de cariño por parte de los aficionados y recordó que todo comenzó en la Europa League, tras el partido contra el Olympicos. El dueño del club helénico dio positivo por coronavirus. “Recibimos la llamada del club para informarnos que podríamos estar expuestos”.

