Lewis Hamilton está lejos de su mejor momento en Fórmula 1 y cualquiera puede notarlo. Un arranque a medio gas y la llegada de George Russell provocan que el futuro cercano sea incierto e incluso los excampeones de la categoría hablan de ello.

Mikka Häkkinen opina constantemente sobre la actualidad en el Gran Circo y a través de su experiencia, analiza a los pilotos. En el caso de Hamilton, considera que podría haber una ruptura con Mercedes. ¿La razón? El 7 veces campeón tiene hambre de más pero podría buscar un cambio de aires.

“Me pregunto cómo se comporta Lewis en las reuniones del equipo. Apuesto a que está enojado, ¡me lo imagino! Muchas quejas y lloriqueos. Esto inicia el proceso de pensamiento natural de los pilotos: ‘¿Debería ir a otro lugar? Ha estado en Mercedes durante años y ha ganado múltiples campeonatos. Ahora que las cosas no van bien, empezará a pensar en cambiar de equipo“, explicó Häkkinen en Unibet según Motorsport.

¿Qué dice Häkkinen sobre una posible rivalidad entre Hamilton y Russell

Häkkinen no se guardó nada en cuanto a la actualidad de Mercedes y dio su punto de vista del Gran Premio de Australia. Podio para Russell y cuarto lugar para Hamilton. El ex McLaren considera que Lewis no está contento y que este resultado no era el esperado.

Asimismo, aclaró que el expiloto de Williams no llegó para conformarse con estar atrás de Hamilton.

“Es un lugar difícil para Lewis, es obvio. Russell no llegó allí para ser el número dos o para perder. Está ahí para dar lo mejor de sí mismo y está trabajando para ser campeón del mundo algún día. No se va a doblegar ante un siete veces campeón del mundo.

“La última carrera en Australia fue muy dura para Hamilton, realmente dura. El equipo, naturalmente, quiere que los pilotos terminen la carrera. Consiguieron el resultado, no el que esperaban, pero aún así fueron buenos puntos para el equipo“, agregó el finlandés.