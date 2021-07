¡Campeones del Este! Los Bucks van a su primera final en la era Antetokounmpo en la NBA

Ni los Lakers, ni los Clippers. Tampoco los Brooklyn Nets ni los Boston Celtics. La NBA ya conoce a los finalistas de esta temporada, que tendrá a dos invitados que no son tan familiares de ver en estas instancias, se trata de los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks.

Los Bucks sobrevivieron a la ausencia de Giannis Antetokounmpo, quien se perdió por lesión el quinto y sexto juego contra los Atlanta Hawks. La estrella de Milwaukee sufrió una lesión en la rodilla izquierda en el tercer cuarto del cuarto juego, en el cual los Hawks empataron la serie 2-2, de modo que sin el jugador de origen griego, los Bucks resolvieron la serie.

El sexto juego se resolvió fácilmente pese a que Atlanta recuperó a Trae Young. La estrella de los Hawks no fue suficiente y el juego se resolvió 116-107, con 32 puntos de Khris Middleton, cuatro rebotes y siete asistencias.

🔥 23 for Khris Middleton in the 3Q, including the first 16 @Bucks points! 🔥#NBAECF presented by AT&T on TNT pic.twitter.com/XMbGFPAItw

— NBA (@NBA) July 4, 2021