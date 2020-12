Gobierno de Rumania ofrece disculpas por caso de racismo en Champions: “No queremos un escándalo diplomático”

El cuerpo arbitral del duelo entre PSG y Basaksehir Istanbul partió de regreso a Rumania junto a Sebastian Coltescu, el cuarto oficial, quien quedó marcado por la polémica y las acusaciones de racismo, por los comentarios para dirigirse a Pierre Webo, auxiliar técnico del equipo turco.

El caso le dio la vuelta al mundo y en Rumania, el ministro de deportes, Ionut Stroe, ofreció disculpas como cabeza del deporte de su país por el incidente en la Champions League, lo cual obligó a suspender el partido.

Quieren evitar conflicto diplomático por racismo

Stroe indicó que habrá sanciones para el cuarto árbitro una vez que la UEFA concluya su investigación sobre el incidente, pero además el ministro del deporte rumano expresó su deseo para que esto no genere un conflicto diplomático.

“Ofrezco disculpas en nombre del deporte rumano por este incidente desafortunado. Condenamos con firmeza cualquier tipo de expresión o declaración que pueda ser considerada racista o discriminatoria. El deporte se trata de algo completamente distinto, de trabajo, ambición y juego limpio. Espero que no lleguemos a un escándalo diplomático“, mencionó, de acuerdo con Sport.

El incidente puso en entredicho la campaña de la UEFA contra el racismo, la cual se deja ver en las prendas de jugadores bajo el lema “Respect”, por lo que también se esperan sanciones por parte del organismo contra el cuarto silbante.

“No soy racista”, dice el árbitro Coltescu

Sebastian Coltescu se defendió sobre la situación y aseguró que no era su intención provocar un conflicto de esta magnitud. “Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero”, declaró el rumano.

La carrera de Coltescu ha estado marcada por polémicas arbitrales que le han costado perder el gafete FIFA en dos ocasiones e incluso ser “descendido” a la Segunda División de Rumania, pero también es un hombre con una vida compleja que le ha llevado a intentar el suicidio en dos ocasiones.