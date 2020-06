Miralem Pjanic, el refuerzo del Barcelona que se declaró fan del Real Madrid

Este lunes se confirmó uno de los fichajes que más habían sonado desde hace unas semanas y es que Miralem Pjanic llegó a las filas del FC Barcelona en un ‘intercambio’ por Arthur Melo, que se fue a la Juventus. Lo curioso de este movimiento es que el bosnio se había declarado fan incondicional del Real Madrid, hecho que ha salido a la luz más de 10 años después y que ha dado mucho de qué hablar.

La temporada de Miralem Pjanic con la Juventus no había sido tan mala y es que el bosnio había visto acción en 24 juegos de la Serie A, donde registraba 3 goles y 1 asistencia. Además de esto, Pjanic jugó 7 partidos de la Champions League, 4 más de la Coppa Italia y 1 más en la Supercopa de Italia, donde no registró anotaciones ni asistencias.

Si bien sus números no son malos, algo que causó ruido entre los fans del Barcelona es su ‘pasado madridista’ y es que en 2009 tuvo una entrevista con el diario ‘AS’ donde se declaró fan del Real Madrid, confesando que era el equipo de sus amores, que era el que seguía gracias a Zidane y Ronaldo y obviamente causó controversia pese al tiempo que tiene.

“Soy del Real Madrid desde los tiempos de Zidane y Ronaldo, cuando me enamoró. Desde entonces es mi club preferido y lo será siempre. Quiero jugar allí algún día, ¿por qué no? Voy a trabajar para ello“, fueron las palabras de Miralem Pjanic en 2009.

Años más tarde, cuando jugaba con la Roma (2011 – 2016), Miralem Pjanic volvió a sacar su lado madridista en una entrevista y es que hablando con ‘Oslobodjenje’, confesó una vez más que el Real Madrid es su equipo favorito, mismo donde sueña con jugar, que esperaba concretar en algún momento pero ahora como ya sabemos, lo hará en su archirrival, el Barcelona.

“Ahora estoy bien en Roma, pero no sé si voy a salir o no este verano. Si me preguntan por mi equipo favorito, le diré que desde niño siempre me ha gustado el Real Madrid“, confesó Pjanic hace unos años.

Pjanic llegó al FC Barcelona por alrededor de 60 millones de euros más 5 más en variables. Este movimiento, en un intercambio por Arthur Melo, se había planeado desde hace unas semanas, la negociación se trabó un poco pero ahora ya es oficial. ¿Cómo le irá a cada uno en su nuevo club?