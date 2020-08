Miralem Pjanic, nuevo jugador del FC Barcelona, no la está pasando del todo bien ahora que terminó todos sus compromisos con la Juventus y es que el bosnio tiene coronavirus y ha sufrido los estragos de esta enfermedad, pues confesó que ha perdido el olfato y el gusto aunque se siente bien.

De acuerdo a declaraciones dadas a la Federación de Futbol de Bosnia, fue como Miralem Pjanic reveló cómo está viviendo la cuarentena y qué ha pasado con él tras padecer coronavirus y es que aunque no se siente mal como fue el caso de Uriel Antuna, que se veía en muy malas condiciones, sí reveló que sus sentidos han pagado las consecuencias.

Desde hace unos días Pjanic reveló que estaba contagiado de coronavirus, siendo este uno de los motivos que de momento lo han privado de reunirse con el Barcelona, por lo que su presentación e incorporación a la pretemporada demorará un poco más de lo esperado.

“No tengo mayores problemas y me siento bien, sólo que no tengo los sentidos de olfato y gusto. No he tenido problemas de salud ni me he deteriorado pero ojalá salga pronto de esta”, confesó Miralem Pjanic.

Aunado con esto, el ahora jugador del Barcelona le mandó un mensaje a toda la sociedad y es que considera que no se debe tomar a la ligera el coronavirus, pues es algo real y que sigue latente en todo el mundo.

“Hay que tener cuidado y hacer caso a las recomendaciones de salud. Hay quien dice que esto es falso pero soy la muestra de que no es así”, confesó Miralem Pjanic.

¿Qué sigue para Pjanic una vez que supere el coronavirus?

Miralem Pjanic tendrá que estar en cuarentena por al menos 10 días más y realizarse una nueva prueba de coronavirus. Una vez que el resultado sea negativo, se prevé que entrenará un par de días en casa, viajará para reunirse con el Barcelona y tendrá lugar su presentación oficial, para después afrontar la pretemporada y estar a las órdenes de Ronald Koeman.