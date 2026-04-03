Lo que necesitas saber: El 26 de marzo, Rumania perdió 1-0 ante Turquía en los playoffs rumbo al Mundial 2026.

Mircea Lucescu, ex entrenador de la Selección de Rumania, sufrió un infarto días después de la eliminación del Mundial 2026 ante Turquía. Apenas el 2 de abril, se confirmó que dejaría el cargo para tomar otro en la Federación Rumana.

Lucescu ingresó al hospital el domingo 26 de marzo, días después de la eliminación ante Turquía, debido a molestias cardíacas. Aunque fue operado, se reportó que el viernes 3 de abril sufrió un infarto.

Fotografía frf.ro

¿Qué le pasó a Mircea Lucescu?

El pasado 26 de marzo, Rumania perdió 1-0 ante Turquía en los playoffs rumbo al Mundial 2026. Antes de aquel partido, se reportó que Mircea Lucescu se había sentido mal durante un entrenamiento, por lo que fue internado en el hospital y, posteriormente, operado.

Mientras Mircea se encontraba internado, la Federación Rumana informó que dejaría la dirección técnica del equipo, pero se mantendría ligado al equipo en un nuevo cargo en la directiva.

Y aunque no dieron muchos detalles sobre su estado de salud, sí le desearon ‘buena salud’ para que pronto pudiera reintegrarse al trabajo.

“La Federación Rumana de Futbol agradece a Mircea Lucescu, le desea buena salud y le espera en el equipo administrativo de la FRF en el próximo período, donde la enorme experiencia acumulada se pondrá al servicio del fútbol rumano”.

Captura de pantalla frf.ro

Después de aquella cirugía, Lucescu permaneció internado. De acuerdo con los reportes de EFE, “El paciente sufrió un infarto agudo de miocardio durante la mañana”. El ex entrenador, se mantiene bajo observación.