Lo que necesitas saber: Andreeva cedió solo un set en todo Roland Garros y es la más joven en ganar este título en lo que va del siglo

Mirra Andreeva recordará por siempre el 6 de junio de 2026, el día en que finalmente consiguió su primer Grand Slam. Es la nueva campeona de Roland Garros tras vencer en una final más sencilla de lo que pintaba a Maja Chwalinska, otra que merece aplausos de pie.

Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros / Foto: ROLAND-GARROS (Facebook)

Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros a los 19 años cediendo un solo set

Eso de que no tuvo rival de ninguna manera es con afán de faltarle al respeto a quienes enfrentó. Pero es que lo de la nacida en Siberia fue espectacular.

Cedió un solo set a lo largo de todo Roland Garros 2026 , y del resto, solamente una vez permitió 4 games a su rival. Su dominio sobre la arcilla de París fue brutal y no desaprovechó la caída de otras favoritas como Sabalenka, Rybakina o Gauff.

Su talón de Aquiles en Roland Garros, curiosamente, habían sido las tenistas revelación:

Paolini la eliminó en 2024 en semifinales.

Loïs Boisson la dejó fuera en cuartos de final en 2025.

Y este 2026 la final la jugó contra otra revelación: Maja Chwalinska, número 114 del mundo que llegó sin patrocinadores y desde la Qualy.

Pero Mirra Andreeva no dejó que los fantasmas aparecieran y también dominó a la polaca, descifrando sus golpes sin tanta fuerza, sus drops, sus globitos y sus movimientos sobre la cancha.

Tiene solamente 19 años de edad y suma su primer Grand Slam , siendo la campeona más joven en París desde 1992 .

y suma su , siendo la . Es apenas la cuarta tenista rusa que conquista Roland Garros , junto a Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova y Maria Sharapova.

, junto a Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova y Maria Sharapova. Mary Pierce le entregó el trofeo, 26 años después de ser la verduga de su entrenadora, María Conchita Martínez, en la final de Roland Garros del año 2000.

Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros / Foto: ROLAND-GARROS (Facebook)

Mirra Andreeva y su objetivo de ser la tenista más ganadora de la historia

Andreeva tenía apenas 17 años cuando dio una declaración que en su momento dio mucho de qué hablar: “Sé que Djokovic ha ganado 22 Grand Slams, así que yo quiero ganar 25”, dijo tras Roland Garros 2023, cuando Nole tenía 22 títulos (ahora tiene 24).

Desde entonces dejó claro que su objetivo en el Tenis es ser la más ganadora de la historia, incluyendo hombres. ¿Será Roland Garros 2026 el primero de esos 25 grand slams a los que aspira?

¿Quién es Mirra Andreeva?

Mirra Aleksándrovna Andréyeva, más conocida como Mirra Andreeva, nació en Krasnoyarsk, Rusia, el 9 de abril del 2007. Ingresó a la categoría júnior de la WTA desde el 2014 (sí, con sólo 7 años).

Desde enero de 2024 entró al Top 50 del mundo y en cosa de dos años y medio ha escalado hasta alcanzar el número 6 del ranking WTA tras su triunfo en Roland Garros 2026.

Ese talento no es de a gratis. Mirra Andreeva surgió de la cantera de IMG Tennis, la misma que impulsó la carrera de Carlos Alcaraz. Su entrenadora, como decíamos, es la española María Conchita Martínez, integrante del Salón de la Fama del Tenis Internacional.