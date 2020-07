Lo que debes saber sobre el arranque de la temporada de la MLB

Después de semanas y meses de incertidumbre, además de negociaciones de contratos y el armado del calendario, la MLB reactivará el diamante. El beisbol, como cualquier otro deporte, no escapa a la nueva normalidad, hemos comenzado a adaptarnos, principalmente por la ausencia de aficionados.

Al igual que en futbol, Fórmula 1 y próximamente la NBA, los recinto del beisbol lucirán con las tribunas vacías con el fin de evitar contagios, además de otras modificaciones que debes conocer antes de que se lance la primera bola.

Bateadores designados en la Nacional

Desde 1973, la Liga Americana cuenta con un bateador designado para batear en lugar del pitcher abridor. Con la nueva normalidad, la Nacional contará por primera vez con un bateador designado únicamente para la temporada 2020.

Protestas en la MLB

Desde la pretemporada algunos jugadores se han arrodillado durante el himno de Estados Unidos como signo de protestas en contra de los actos racistas y de agresión policial, y las imágenes las seguiremos viendo en la temporada regular, pues los jugadores tienen la autorización para hacerlo.

No todos jugarán

Si al buscar en el roster de tu equipo a uno jugador en especifico y no lo encuentras, tal vez su ausencia de debe a que ningún jugador está obligado a participar en la mini temporada, ante el temor de ser contagiado por el coronavirus.

Temporada corta

Ante la premura de llevar a cabo la temporada, cada equipo disputará 60 partidos, 40 de ellos en su propia división, cuando por lo general se jugaba 162 encuentros en la etapa regular. Esto se hace para no afectar el calendario de los playoffs y evitar constantes traslados largos que pongan en riesgo de contagio a los protagonistas del juego.

Esto significa que no veremos partidos de temporada regular entre Yankkes y Houston, por ejemplo.

Los primeros juegos

No por ser corta significa que la temporada de la MLB no contará con clásicos. De hecho, el Opening Day tendrá un par de encontronazos. El primer juego será el que disputen los New York Yankees y los campeones Washington Nationals (18:00 horas).

Y para cerrar como se debe, los Dodgers enfrentarán a los San Francisco Giants (21:00 horas).

No hay tiempo que perder

La temporada regular de la MLB será corta, así que no hay tiempo para perder, por lo que en caso de extrainnings, éstos comenzarán con un jugador directamente en segunda con el fin de terminar el juego lo más pronto posible ¿Aún así se las ingeniarán para darnos juegos de 15 o más entradas?

Único sin casa

Los Blue Jays no podrán jugar en su casa, en Toronto, debido a que el gobierno de Canadá se los impidió debido a los constantes cruces por frontera con Estados Unidos y la preocupación de un rebrote, así que jugarán exiliados en Buffalo, Nueva York, durante esta temporada.