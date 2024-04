CDMX se ha convertido en casa de las Grandes Ligas. Por segundo año consecutivo tuvimos la MLB Mexico City Series, ahora con dos partidos Astros vs Rockies, y tras bambalinas hubo algunas cosas curiosas que vale la pena contar.

Por acá nos lanzamos al Harp Helú para ver lo más curioso, eso que pasa donde las cámaras no siempre llegan y no siempre acapara los reflectores por suceder fuera del diamante.

México vio el renacer ofensivo de Astros – Foto: Getty Images

Astros vs Rockies: Lo que no se vio de la Mexico City Series

Desde la seguridad a tope en el Harp Helú, lo que dijeron los Astros sobre si les gustó o no la idea de visitar la Ciudad de México, hasta la persona detrás de la cantante encargada del Himno Nacional.

MLB no escatimó con el tema de la seguridad

Tener la MLB Mexico City Series es una responsabilidad enorme. La cantidad de gente que se dio cita en el Harp Helú, además de tratarse de súper estrellas de la MLB, provoca que no haya espacio para los errores.

En la televisión no se ve, pero la cantidad de personal desplegado para mantener la seguridad dentro y fuera del Harp Helú fue descomunal. Además la ayuda canina para detectar cualquier cosa prohibida no se ve todos los días.

Jorge Campos fue invitado especial para el Astros vs Rockies

Siempre presente en los mejores eventos, Jorge Campos estuvo presente justo antes de arrancar el partido 1 y nada menos para cantar el “¡Play Ball!”. El ‘Inmortal’ fue uno de los principales invitados por MLB y se hizo notar no sólo por su carisma, sino porque llevó una edición de su inconfundible uniforme para regalarlo a Castilla.

Después del partido, Jorge Campos se regresó al Ajusco para ser parte de la transmisión de TV Azteca en el clásico tapatío entre Chivas y Atlas, así que Campos tuvo un sábado bastante activo.

Todo de Valdes, el más cotizado entre la afición que disfrutó de la MLB en México

Varias televisoras llevaron a sus mejores cronistas y comentaristas. Pero fue Toño de Valdés el más reconocido por la afición en el Harp Helú.

Llegó un momento donde tuvo que pedirle a la gente que lo dejaran ir porque se le hacía tarde. Y es que era una foto tras otra, tras otra, tras otra. Estando entre la gente nos tocó escuchar a una mujer extranjera preguntar: “My God! Is he De Valdés? It’s him right?” (¡Por Dios! ¿Realmente es Toño de Valdés? ¿Es él verdad?)”.

Los Astros se enamoraron del Harp Helú y de la comida mexicana, pero no del tráfico

Previo al primer juego de la MLB México City Series, varios Astros se presentaron en conferencia de prensa para hablar de su visita a México.

Nada menos que Joe Espada, coach de Houston, fue el primero a quien le preguntaron cómo se sentía en CDMX y qué le llamó la atención de nuestra ciudad. Y su primera expresión fue una joya: “Bueno, es la primero vez que vengo a Ciudad de México y me impactó el tráfico. Es increíble, nunca había visto nada igual”.

Eso sí, también habló de lo positivo. Como el crecimiento del beisbol en México, lo.que se reflejó en el Clásico Mundial del año pasado. Y halagó, faltaba más, al gran Fernando Valenzuela.

“No sólo jugaron beisbol, unieron a una nación. Nunca había visto a un equipo mexicano jugar con esa pasión. De peloteros mexicanos me encantaba mirar a Fernando Valenzuela. Su habilidad y lo competidor que era”.

Por su parte, José Altuve no dudó en presumir que se echó unos buenos tacos y unos chilaquiles aprovechando si visita a México. También halagó el crecimiento de los peloteros aztecas, poniendo como ejemplo a su compañero José Urquidy.

“No es un secreto que la Ciudad de México es increíble. Y para jugar beisbol es maravillosa. Para mí es un orgullo representar no solo a mi país, sino a toda latinoamerica. Ahora tocó en México, un país que está haciendo muy bien las cosas y tiene una gran fanitacada. En México el beisbol ha crecido de forma increíble. Tuvieron un clásico bastante bueno. Tienen a Urquidy, una pieza clave de nuestro equipo”.

La unión de México por “El Mike”

Al terminar el primer juego, nos tocó vivir una situación muy peculiar. De pronto la afición que hacia el recorrido desde el Harp hacia la salida de la Ciudad Deportiva comenzó a corear el tradicional “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”. No tardamos en conocer la razón.

Un hombre, a quien todos conocen ahora como “El Mike” por el jersey que traía, luchaba contra sí mismo y contra la borrachera que se aventó para lograr salir del inmueble. Por momentos parecía que se nos quedaba ahí, pero se levantó una y otra vez hasta lograr el objetivo. Todo, mientras la afición coreaba su nombre.

La “Altuvemanía” se adueñó de la MLB en el Astros vs Rockies

Tener la MLB en México no es algo de todos los días, por eso cada jugador es tratado como la estrella que es. Pero hay que admitir que José Altuve fue quien se robó el show.

La gente se volcaba para saludarlo y tener su autógrafo. Y no en sentido figurado. En verdad se fueron contra la malla de protección con tal de tener un souvenir firmado por el venezolano.

Platicamos con Sofi Saar, la encargada del Himno Nacional en la MLB Mexico Series

Sofi Saar se mega rifó con la interpretación del Himno Nacional en el juego 2 de la serie entre Astros y Rockies. Enseguida de su presentación tuvimos oportunidad de platicar con ella y wow, su emoción tras pararse en la lomita fue de otro nivel.

Sofi llegó temprano para hacer pruebas de sonido y en su cuenta de Instagram compartió sus nervios, su outfit y al final una historia para celebrar su interpretación en el que quizá sea su mejor día en su vida profesional. Chequen la emoción con la cual habló con nosotros.

“¡Hasta se me aflojó el estómago! Fue una emoción increíble porque yo era la chava que cantaba el Himno en la escuela; me tocó concursar muchas veces y siempre soñé con dedicarme a la música. Y ahora poder cantar el Himno Nacional, logrando lo que tanto había trabajado y soñado, no tiene precio”, nos contó.

Le preguntamos sobre cómo se sintió ante una afición beisbolera, un público distinto al suyo. Además, nos contó cómo afrontó los nervios por aquello de que otros y otras artistas olvidan la letra del Himno, algo que, piensa, es de humanos.

“El ambiente en el beis se siente bien familiar, salí y dije ‘Estoy segura, estoy tranquila’. En otros lugares se pueden sentir más nervios. Fue un gran reto, pero no se nos puede olvidar que somos humanos y que un artista siempre tiene este nerviecito en la panza. Esta fue mi primera vez, pero me preparé, medite y me aventé el manual de cómo no regarla en el Himno Nacional y aún así le dije al equipo: ‘Si algo pasa, recuerden que nada es de vida o muerte. Vamos a dar lo mejor, vamos a dar el corazón y somos humanos”.

Sofi Saar

Si quieres echarle ojo a su trabajo y su música, su intagram es sofisaar.

El show de fuegos artificiales al terminar el partido

Ya para terminar, si no pudiste ir al Harp Helú, déjanos decirte que te perdiste un gran espectáculo no solo dentro del diamante, también al terminar los partidos, sobre todo el primero que terminó de noche.

El show de fuegos artificiales fue una maravilla, pero para no sólo decirlo con palabras, te lo dejamos por acá para tu deleite.

Gracias por todo, MLB, ¡te esperamos en 2025!

