Black Lives Matter: Así fueron las protestas en el regreso de la MLB

Después de una espera que se alargó por casi cuatro meses, la MLB está de regreso con los cambios obligados por la nueva normalidad sanitaria, así como otros aspectos sociales, que han marcado a Estados Unidos en los últimos meses.

Los New York Yankees y los campeones Washington Nationals, fueron los encargados de darle forma al anhelado Opening Day en la capital estadounidense, donde antes de lanzarse la primera bola, se vivió uno de los momentos más emotivos.

Durante la ceremonia del himno nacional, todos los jugadores se arrodillaron como muestra de protesta ante los actos de racismo y de agresión policiaca en diversas partes del país norteamericano, tras la muerte de Gerorge Floyd. Incluso durante el calentamiento, los jugadores portaron playeras con la leyenda “Black Lives Matter”.

En el diamante lució el logo de la MLB, aunque con las siglas en diferente orden, BLM, en referencia al “Black Lives Matter”.

Equality is not just a word, it’s our right. pic.twitter.com/LvmW9NqTT2

— MLB (@MLB) July 23, 2020