El deporte en Estados Unidos ha sido golpeado por la expansión del coronavirus y la MLB se ha unido a la NBA y MLS, que anunciaron la suspensión de sus respectivos torneos.

La temporada de Grandes Ligas aún no inicia, sin embargo, ha indicado que la competencia no arrancara en la fecha original, debido a la pandemia. La apertura estaba programada para el 26 de marzo con los 30 equipos en acción, sin embargo, ante la emergencia de salud, el inicio se pospondría por lo menos dos semanas.

“Tras una consulta con los 30 equipos, y luego de dialogar con la Asociación de Jugadores, el comisionado Rob Manfred anunció que MLB ha decidido suspender los juegos de entrenamiento primaveral y demorar el inicio de la temporada regular 2020 por al menos dos semanas debido a la emergencia nacional creada por la pandemia del coronavirus“, indica el comunicado de la MLB.

Asimismo, indicó que la liga se encontraba preparada con una serie de planes a seguir tras los antecedentes tanto en las ligas de otros deportes de Estados Unidos y en el mundo, además de que se realizarán ajustes al calendario después de tomar esta determinación, de modo que en los próximos días indicaría la nueva configuración de ésta.

“MLB y los equipos han estado preparando una variedad de planes de contingencia en torno al calendario de la temporada regular 2020. MLB anunciará los cambios en el calendario más adelante y mantendrá una flexibilidad en torno a los eventos, con la esperanza de reanudar sus operaciones normales tan pronto como sea posible”, compartió.

#MLB makes it official. Games cancelled as of 4pm today. pic.twitter.com/hJGinETa0i

— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) March 12, 2020