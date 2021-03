La MLB suspendió al pitcher Sam Dyson por violencia contra su ex novia

¡Cumplen sus reglas! Con base en las políticas de la organización y del Sindicato de Peloteros, la MLB anunció la suspensión de un año para el pitcher Sam Dyson, quien fue acusado por violencia doméstica hace más de un año.

A través de un comunicado, el comisionado Rob Manfred explicó que la investigación por fin llegó a su fin. Por ello, el lanzador no podrá participar en la temporada 2021 de las Grandes Ligas.

“Mi oficina ha completado su investigación sobre las acusaciones de que Sam Dyson violó la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de las Grandes Ligas. Habiendo revisado todas las pruebas disponibles, concluí que la sanción es apropiada“, indica el texto.

No es la primera vez que sucede algo así en el entorno de la MLB. Desde 2016, la organización ha sancionado a más de 10 jugadores por violencia doméstica; el primero fue el dominicano Domingo Germán, quien acaba de regresar al diamante con los New York Yankees tras 534 días suspendido.

¿Qué hizo Sam Dyson?

La investigación y revisión de las pruebas comenzó en noviembre de 2019, cuando Alexis Blackburn publicó en redes sociales en los que acusaba a un hombre sin revelar su identidad. Días después, The Athletic reportó que se trataba de Sam Dyson.

“Permití que sucedieran más cosas de las que quiero admitir. Usé la palabra “perdón” en cada conversación incluso cuando no hice algo mal. Me permití ignorar los focos rojos en las personas porque las amaba… Cerré este capítulo en mi vida“, redactó en ese momento la ex novia del beisbolista.

En enero de 2020, tanto Dyson como Blackburn fueron entrevistados en Florida por un incidente que incluso involucró a la mascota de ella, un gato. Ahí, ella relató que la violencia del pitcher duró varios años y aseguró que su relación era “verbalmente violenta y tóxica“.

Una vez que se anunció la sanción a su ex pareja, Blackburn posteó varias historias en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo durante este año y 4 meses: “Gracias a cada una de las personas que me apoyó durante este difícil momento. Los aprecio desde el fondo de mi corazón“.

Sam Dyson ya se había perdido la temporada 2020 de las Grandes Ligas por una cirugía de reconstrucción en el hombro derecho a finales de 2019. Sus últimos equipos fueron los San Francisco Giants y los Minnesota Twins.

Además, La violencia doméstica no es el único problema al que se enfrenta la MLB con algunos de sus elementos. A principios de febrero, la Liga anunció modificaciones en sus políticas de discriminación, pero sobre todo de acoso por los casos que salieron a la luz recientemente.

Los involucrados fueron Jared Porter, exgerente general de los New York Mets y Mickey Callaway, entrenador de pitcheo de Angels de Los Ángeles. Ambos recibieron múltiples acusaciones por acosar reporteras en varias ocasiones.