¡Revive el gol de Oswaldo Alanís en el triunfo del San José Earthquakes en la MLS!

El San José Earthquakes vino de atrás para dar una espectacular voltereta en su segundo partido en el torneo especial MLS is Back frente al Vancouver Whitecaps, incluido un cabezazo de Oswaldo Alanís a nueve minutos del final, y con ello la escuadra que dirige Matías Almeyda toma el liderato del Grupo F y pone un pie en los Octavos de Final .

San José llegó a cuatro puntos en el Grupo F, en el comanda, a falta de lo que suceda en el partido entre Chicago (3 puntos) y Sounders (un punto). Los Whitecaps se quedan sin puntos.

queda con limitadas opciones para calificar como uno de los dos mejores de su grupo, tiene posibilidades de buscar uno de los cuatro pases para los mejores terceros lugares.

Oswaldo Alanís regresó al cuadro titular, después de que saliera de cambio por una lesión en el partido contra el Seattle Sounders, con el que empató sin goles, por lo que el equipo de Almeyda sumó su primer punto en el Grupo F.

San José mostró más juego y tuvo más llegada en los primeros 20 minutos, sin embargo, fueron los Whitecaps los que movieron primero las redes con el gol de Ali Adnan Kadhim apenas a los siete minutos.

A diferencia del partido contra Sounders, San José tuvo profundidad y puso a trabajar al arquero rival, pero la suerte no estuvo del lado del equipo de Alanís, y en un contragolpe de Yordy Reyna quiso habilitar a un compañero mejor perfilado en el área, sin embargo, Judson Silva terminó por empujar el balón a su propio arco después de no controlar su carrera.

So for those of you keeping track at home if everything keeps up we’re on pace to win 8-0 #stats #VWFC pic.twitter.com/Vtu1E4m4eN

— WFC_Intern (@WFC_Intern) July 16, 2020