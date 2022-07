Mo Farah es un referente en el atletismo y con sus participaciones en Londres 2012 y Río 2016, se convirtió en el primer atleta británico en ganar 4 oros olímpicos. Originario de Somalia, creció en el Reino Unido, pero su historia no es la que conocíamos.

Farah fue descubierto cuando tenía 12 años y su profesor de educación física, Alan Watkinson, lo animó a practicar formalmente el atletismo; asimismo, le ayudó a obtener la nacionalidad británica. Aun así, había algo que hacía falta en la vida del campeón, pues siempre estuvo consciente de que su identidad no era la que presumía.

Getty Images

La verdadera historia de la estrella británica del atletismo

Hasta hace poco, sabíamos que Mo Farah nació en Somalia y llegó al Reino Unido como refugiado cuando tenía 9 años; el objetivo era reencontrarse con su padre, que trabajaba en Londres. Sin embargo, el campeón olímpico reveló que esto no es verdad.

El medallista de oro en los 10 mil y 5 mil metros de Londres 2012 contará todo sobre su historia en un documental producido por la BBC. Pero desde los primeros adelantos, la realidad nos impacta a todos.

Getty Images

“La gente me conoce como Mo Farah, pero ese no es mi nombre. Esa no es la realidad. La verdadera historia es que nací en Somalia como Hussein Abdi Kahin. A pesar de lo que he dicho en el pasado, mis padres nunca vivieron en el Reino Unido. Cuando tenía 4 años de edad, mi padre fue asesinado en la guerra.

“Fui separado de mi madre y me llevaron ilegalmente al Reino Unido, con el nombre de otro niño: Mohamed Farah“, explica el atleta en uno de los adelantos. Y eso no es todo. El objetivo de las personas que lo sacaron de su país era que comenzara a trabajar como sirviente.

No obstante, fue engañado bajo la promesa de conocer Europa y vivir con otros familiares. Pasaron aproximadamente 10 años para que Mo Farah volviera a hablar con su madre por teléfono, pero además de comunicarse, logró tener la tranquilidad de saber que todos sus seres queridos estaban bien en casa.

Foto: BBC

Checa el trailer de ‘The Real Mo Farah’

“Hay algo sobre mí que no saben. Un secreto que he escondido desde que era un niño“, es la frase con la que Mo Farah intriga en el trailer del documental que revelará todos detalles sobre su historia. Este se estrenará el miércoles 13 de julio.