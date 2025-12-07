Lo que necesitas saber: Mohamed Salah tiene contrato con el Liverpool hasta el 2027.

Mohamed Salah explotó contra el Liverpool y sobre todo, contra Arne Slot. Apenas en la temporada pasada, el egipcio era la gran figura del equipo y titular indiscutible. Sin embargo, en los tres últimos partidos se ha quedado en el banquillo de suplentes ¿Por qué? Ni él mismo lo sabe.

Su relación con Slot está completamente rota. Y eso no es lo peor de todo, lo peor es que Salah no tiene seguro su futuro en el club, existe la posibilidad de que se vaya a la Copa Africana y ya no regrese.

Mohamed Salah y Arne Slot / Fotografía @LFC

Mohamed Salah molesto con Arne Slot

No es un secreto que la temporada del Liverpool está lejos de ser brillante. Después de 15 jornadas, marchan en el octavo lugar a 10 puntos del primer lugar, con 7 victorias, 6 derrotas y 2 epates.

Y en lugar de que Slot eche toda la carne al asador, usando a Mohamed Salah en cada encuentro, decide dejarlo en el banquillo. Algo que nos hace pensar que ya no lo quiere en el club y su intención es borrarlo.

La gota que derramó el vaso en la paciencia de Mohamed fue el empate 3-3 con el Leeds de la J15, partido en el que oootra vez se quedó en la banca. Al finalizar el encuentro, habló con varios reporteros sobre lo que sucede con él y lo decepcionado que está de su equipo.

“Estoy muy decepcionado. He hecho MUCHO por este club (Liverpool). Siento como si el equipo me hubiera dejado tirado debajo del autobús. Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en este club“.

¿Salah se despide del Liverpool?

Mohamed Salah es una de las grandes figuras del Liverpool, se ha ganado a pulso cada uno de sus goles, el cariño de la afición y el respeto de los rivales, pero pareciera que al club y al propio Slot se les ha olvidado esa gran parte de historia, de lo contrario no lo tratarían de esa forma.

No está lesionado, tampoco ha cometido alguna indisciplina (o al menos no se ha reportado), el Liverpool no golea a todos sus rivales, en pocas palabras no existe razón que justifique tenerlo en la banca.

Fotografía @MoSalah

Por lo que podríamos estar viendo sus últimos partidos con los ‘Reds’. Él mismo reconoce que podría ya no volver después de la Copa de África, por lo que va aprovechar el partido contra el Brighton para despedirse de su afición.

“En mi opinión, disfrutaré ese partido porque no sé qué pasará ahora. Iré a Anfield para despedirme de la afición y asistir a la Copa de África. No sé qué pasará mientras esté allí”. Dijo Salah.

Mo dice que le prometieron muchas cosas antes de su renovación, pero no han cumplido con varias de ellas. Salah tiene contrato con el Liverpool hasta el 2027.

Sin embargo, también han comenzado a surgir rumores de que Slot podría ser quien abandone el club, antes de Mohamed. Nos queda claro que es uno o el otro, porque juntos no pueden trabajar.