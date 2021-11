Los momentos más difíciles para Checo Pérez antes de llegar a F1: “No había para hoteles y dormíamos en el carro”

Checo Pérez se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera como piloto de Fórmula 1. Red Bull permitió que el mexicano mostrara todo su potencial en la pista, aunque no todo fue sencillo para él y su familia cuando el automovilismo profesional parecía un sueño lejano.

En medio de la euforia del podio en el Hermanos Rodríguez y con la posibilidad de ver algo similar en Brasil, Antonio Pérez Garibay se ha convertido en una de las grandes figuras en el equipo de Checo. Sus festejos en México y Austin emocionaron a los aficionados e incluso a pilotos como Charles Leclerc.

Es por eso que el padre del piloto mexicano ha dado varias entrevistas a los medios de comunicación. En una de ellas, en Así Las Cosas de W Radio, reveló lo especial que fue celebrar el tercer lugar de Sergio en casa y lo complicado que fue el camino hacia la Fórmula 1.

“Sabemos por lo que hemos pasado desde que eran niños, lo que hemos sufrido para llegar a este momento. Estar en nuestro país es maravilloso. Él me dice: ‘jefe, lo logramos’. Imagínate cómo estaba, en este Autódromo quedé campeón en 1987 cuando mis hijos todavía no nacían. Se me venían a la mente muchas cosas“, aseguró Pérez Garibay.

De dormir en un coche a estrella de la Fórmula 1: Así inició Checo Pérez

La pasión por los autos corre por las venas de los hermanos Pérez Mendoza desde que eran pequeños y al ver el trabajo de su hermano, Checo conoció la importancia de desarrollar su talento en Europa. No obstante, antes de viajar a otro continente hubo competencias en Estados Unidos.

Los padres del piloto no tenían millones de dólares para viajar al país vecino, mucho menos para pagar semanas de estadía en un hotel. Es por eso que Antonio Pérez Garibay viajaba con Sergio y el único hogar que tenían era el automóvil que rentaban para trasladarse a las pistas.

“Cuando Checo tenía 14 años corría en Estados Unidos y yo no tenía para pagar los hoteles, dormíamos en el carro. Un día a las 4 de la mañana me pidió que le abriera la cajuela, me dijo que para ponerse el nómex (traje de piloto) de almohada. Lo recuerdo como si fuera ayer.

“Le dejaba el asiento de atrás del carro y yo dormía adelante; cada 2 horas nos corrían de los lugares: estacionamientos de aeropuertos, gasolineras, centros comerciales. No había para el hotel, o rentaba carro o era el hotel. Él tenía que correr en la mañana, nos bañábamos en las tiendas comerciales e íbamos a la pista diario“, explicó el padre de Checo Pérez a Carlos Loret de Mola.

Checo pensó en renunciar mucho antes de llegar a Red Bull

Otro de los momentos difíciles que Pérez Garibay recordó sobre Checo, fue su paso por McLaren en 2013. Una vez que la familia supo que el menor de los hermanos no seguiría en la escudería, el padre le prometió convertirlo en presidente de México ante la adversidad que representa el automovilismo.

“Cuando a Checo lo corren de McLaren va a mi recámara a las 5 de la mañana llorando y me dice: ‘No me firmaron’. Voy a ser honesto con lo que le contesté: ‘Tú tranquilo, yo te hago presidente de México’. Es más fácil ser presidente que piloto de Fórmula 1 en México“