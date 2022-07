Mónica Vergara minimizó el fracaso del Tri Femenil en el Premundial: "Es un proceso para 2027"

México fracasó de manera inexplicable al quedar prácticamente sin posibilidades de clasificar al Mundial 2023. Los Juegos Olímpicos ya están descartados y la afición está muy molesta, pero la DT Mónica Vergara lució muy tranquila tras la derrota de 3-0 ante Haití.

El proyecto que comenzó durante los primeros meses de 2020 ha tenido seguimiento como ningún otro. Partidos amistosos, giras fuera del país; todo indicaba que esta Selección Mexicana lograría lo que las anteriores no pudieron… y el resultado hasta fue peor.

Sin embargo, Mónica Vergara minimizó la importancia de este tropiezo. La estratega del Tri Femenil asegura que su proceso está planteado a largo plazo, para la Copa del Mundo de 2027, y que se va a reponer de la situación.

Mexsport

¿Qué dijo Mónica Vergara tras la derrota vs Haití?

La conferencia de prensa de Mónica Vergara luego del México vs Haití dejó incrédulos a muchos. La directora técnica nunca habló de un fracaso, sino de un comienzo porque la idea es llegar al Mundial de 2027; aun así, el torneo cercano era Australia y Nueva Zelanda en 2023.

“Desafortunadamente no tuvimos un buen torneo. Es muchísimo aprendizaje; evidentemente es un golpe muy fuerte porque se había trabajado fuerte y al llegar a este escenario tuvimos diferentes circunstancias. Me he caído muchas veces y esto simplemente es el comienzo.

“Este es un proceso planeado a largo plazo para 2027. Tenemos una generación muy joven que estoy segura, hoy se lleva un aprendizaje valiosísimo y siempre he creído en que el trabajo es lo que te pone en donde tienes que merecer. Esta vez no lo conseguimos“, dijo.

Mexsport

Pero hay aspectos que no cuadran en las declaraciones de Mónica Vergara. Hablar de una generación joven incluye a una Kenti Robles que tendría 36 años en 2027; Alicia Cervantes llegaría con 33 y Stephany Mayor con 35.

Con todo y que hay jugadoras que siguen jugando a esta edad, no sabemos si algunas mexicanas decidirán tomar rumbos diferentes entre un Mundial y otro. Por ahora, lo cierto es que hizo falta mucha autocrítica, pero todo indica que Mónica Vergara seguirá al frente del equipo.