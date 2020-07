Monterrey buscará su primer triunfo en el año durante el Guardianes 2020

Con una de las nóminas más grandes del futbol mexicano, Monterrey parte con la obligación de reclamar protagonismo en el Guardianes 2020 después de un primer semestre para el olvido y que de cierta manera quedó borrado para fortuna del equipo regiomontano.

Rayados fue el único equipo del Clausura 2020 que no ganó ningún partido. Cinco empates fue lo mejor que pudo hacer el equipo de Antonio Mohamed para decepción de sus aficionados (quienes podrán estar de alguna manera en el estadio), después de haberse coronado en el Apertura 2019 y haberse adueñado del tercer sitio del Mundial de Clubes.

Para Monterrey, el Guardianes 2020 es una segunda oportunidad, pues se mantendrá como el vigente monarca, luego de que se declaró desierto el sitio de campeón del torneo anterior.

En el ojo del huracán

Para este torneo, gran parte de las miradas de la afición de Monterrey estarán puestas en el portero Hugo González, quien regresa al equipo después de su paso por Necaxa.

Los seguidores regio aún tienen en el recuerdo la mala noche de Hugo en la Final del Clásico regio, sin embargo, el mexicano cuenta con la confianza del técnico Antonio Mohamed, quien de hecho fue quien lo pidió de regreso tras la salida del argentino Marcelo Barovero.

Fortalezas y debilidades

En el ataque no habrá cambios importantes. Se mantienen Rogelio Funes Mori, Dorlan Pabón, Vincent Janssen y Avilés Hurtado, por lo que Rayados no puede darse el lujo de no pelear por el título, aunque increíblemente va por su primer triunfo en el año.

En el papel, las laterales son el punto débil de Rayados, pues los mejores tiempos Miguel Layún han pasado, mientras Jesús Gallardo suele ser un hombre con mejores características ofensivas que defensivas.

Calendario

Rayados arrancará con un rival que en el papel luce cómodo, Toluca, que dejó mala impresión en la Copa por México, aunque su primera prueba de fuego la tandrá en la siguiente jornada, contra León.

El duelo contra América, al que le ganó la Final del Apertura 2020, quedó marcado para la jornada seis y el clásico regio para la fecha 12.