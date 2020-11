Operativo en Monterrey para evitar festejos tras el título de la Copa MX

Monterrey es uno de los municipios con más contagios de coronavirus en el estado de Nuevo León, por lo que las autoridades sanitarias tomaron cartas en el asunto ante los posibles festejos de la afición de Rayados por el título de la Copa MX ante Xolos de Tijuana.

Para evitar aglomeraciones, el secretario de salud de Nuevo León, Manue de la O,

anunció que se desplegarían elementos de seguridad en diferentes puntos en los cuales podrían reunirse los aficionados del Monterrey, por lo que se montaron operativos en la Macroplaza y en las cercanías del estadio BBVA, donde se dieron cita decenas de seguidores antes de arrancar el partido.

“Vamos a hacer operativos con Fuerza Civil y con policías municipales para que no se realicen festejos con alta concentración de personas en la Macroplaza y otros sitios. No es conveniente ese tipo de eventos, vamos a hacer operativos para que no se realicen esos eventos”, comentó De la O en una conferencia previa a la Final.

Coronavirus en Monterrey

Cabe destacar, que las autoridades de la Liga MX planeaban que el partido se llevara a cabo con un porcentaje de aficionados en las tribunas, pero la situación sanitaria en el municipio de Monterrey echó abajo los planes hace ya varias semanas.

En Monterrey los casos de contagio han ido en aumento. El pasado 31 de octubre se registraron más seis mil casos nuevos y en los primeros 10 días de noviembre, se ha superado la cifra de los 10 mil.