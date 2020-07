El emotivo discurso de Morgan Freeman en el Opening Day de la MLB

Previo al arranque oficial del primer juego de la mini temporada de la MLB, los jugadores de los New York Yankees y los Nationals Washington, protagonizaron un momento emotivo, encabezado por el actor Morgan Freeman, de 83 años de edad.

Antes de la ceremonia del himno nacional, los jugadores sostuvieron una cinta negra como símbolo de unidad en contra de los actos racistas en Estados Unidos, mientras escucharon el discurso del ganador del Oscar en 2005 por Million Dolar Baby.

El discurso de Morgan Freeman fue proyectado en las pantallas del estadio y dio un contexto perfecto previo al acto de protesta, que en realidad se convirtió en un momento de unión, cuando todos los jugadores se arrodillaron y dejaron el listón negro sobre césped.

“La igualdad y la unidad no pueden existir hasta que haya empatía. Hoy y todos los días, nos unimos como hermanos, como iguales, todos con el mismo objetivo, para nivelar el campo de juego

“Aquí nos unimos personas de 25 países y seis continentes, somos iguales, somos hermanos. Hoy somos uno”, fue el mensaje de Freeman.

Today, and every day, we come together as brothers. As equals, all with the same goal – to level the playing field. To change the injustices. Equality is not just a word. It’s our right!

Today we stand as men from 25 nations on 6 continents.

Today, we are one. pic.twitter.com/vKUGdRfwgQ

— MLB (@MLB) July 23, 2020