Se acaba de suscitar un hecho insólito entre uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento y su equipo. El ‘Canelo’ Álvarez (quien ha sido duramente criticado por Chávez Jr) está demandando a la cadena DAZN y su equipo Golden Boy Promotions debido a un incumplimiento de contrato, pues al no haber peleado desde 2019 y no recibir su salario, tuvo que recurrir a instancias legales.

El ‘Canelo’ Álvarez no ha podido pelear desde el pasado 2 de noviembre, fecha en que se midió a Sergey Kovalev y donde se hizo con el título de peso semipesado de la OMB. El ‘Tapatío’ considera que ha habido faltas a su contrato por parte de ambos personajes ya mencionados y a continuación trataremos de explicar un poco de qué va esta demanda.

Los motivos y posibles consecuencias de la demanda del ‘Canelo’ Álvarez

De acuerdo a un comunicado que se lanzó por parte del ‘Canelo’ Álvarez, la demanda se interpuso este martes en una corte federal de Los Ángeles, California, donde se argumenta que hay incumplimiento de contrato, interferencia de contrato, interferencia negligente de contrato, interferencia de prospectiva económica, fraude e incumplimiento de deber fiduciario que han causado daños por, al menos, 280 millones de dólares.

BREAKING: Canelo Alvarez filed suit vs. Oscar De La Hoya, GBP & DAZN today in Los Angeles Federal Court, a copy of which @TheAthletic obtained. “I’m not scared of any opponent in the ring, and I’m not going to let failures of my broadcaster or promotors keep me out of the ring” — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 9, 2020

La cosa está más o menos así. En el contrato que firmó el ‘Canelo’ Álvarez con la empresa DAZN, por 365 millones de dólares, se estipulaba que el púgil mexicano pelearía cuando menos 2 veces por año, hecho que no ha ocurrido en este 2020.

Canelo Alvarez is suing Golden Boy Promotions and DAZN for, among other things, breach of contract and claiming damages of $280m. The lawsuit states, “Despite Alvarez’ successes, both DAZN and Golden Boy have broken the promises they made to each other, Alvarez, and boxing fans.” pic.twitter.com/F9Zk7y0mAl — Boxing News (@BoxingNewsED) September 9, 2020

En cada una de esas peleas Golden Boy Promotions recibiría 40 millones de dólares, donde 35 de ellos serían para el ‘Canelo’ Álvarez y 5 serían para ellos pero tanto la promotora como la cadena de streaming no han podido confirmar a un solo rival para este 2020, hecho que es uno de los detonantes de la demanda.

Según se reveló, el ‘Canelo’ Álvarez ya tenía un plan bien definido para este 2020 y es que se iba a medir ante Billy Joe Saunders en mayo, luego enfrentaría a Gennady Golovkin en septiembre y cerraría el año ante Ryota Murata para noviembre o diciembre pero ninguna de las peleas se pudo dar.

Se entiende que con toda la crisis de la pandemia tuvieron que haber cambios pero el propio ‘Canelo’ Álvarez y Golden Boy Promotions sugirieron rivales para este 2020, mismos que no convencieron a DAZN y todo se vino abajo, por lo que este es otro factor de la demanda, que la cadena de streaming no puede aprobar o negar rivales para el mexicano.

“Soy el número uno libra por libra del mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring. Interpuse la demanda, así que puedo ya regresar al boxeo y darle a mis fanáticos las peleas que se merecen”, se lee en el comunicado del ‘Canelo’ Álvarez.

Cerrando este tema, lo que el ‘Canelo’ Álvarez busca de momento es una compensación económica que asciende a unos 280 millones de dólares además de recibir un permiso especial de trabajo para ir con otra promotora y otra cadena que transmita sus peleas, pues al no haber garantía ni cumplimiento de contrato con su actual equipo, cree que es un inconveniente para su carrera.

El ‘Canelo’ Álvarez quiere pelear en este cierre de año y no le importa quién sea el rival, lo único que necesita es demostrarle al mundo de lo que está hecho, por lo que ya veremos cómo procede la demanda y qué logra el pugilista mexicano.