El motivo por el que André Marín se disculpó con Jesús Martínez y Amaury Vergara

Vagando por Twitter mucha gente se habrá topado así de la nada con un tuit donde André Marín se disculpaba con los dueños de Chivas y Pachuca. “Ofrezco mis más sinceras disculpas a Jesús Martínez y Amaury Vergara“, escribió. Bueno, si no sabes de qué va este tema, acá te platicamos.

Foto: MexSport

Empecemos por hablar de que el mercado de fichajes de este verano anda calientito por donde se le mire. No sólo andamos bombardeados de noticias sobre que algunos clubes europeos tienen en la mira a jugadores mexicanos (sí, lo decimos por el interés del AC Milan en el defensa Víctor Guzmán), también anda con todo el mercado en la Liga MX.

Y lo mencionamos porque precisamente sobre eso es la disculpa de André Marín. Específicamente de las ganas que supuestamente le tiene Chivas a Víctor “El Pocho” Guzmán. El mediocentro ofensivo del Pachuca marcó 6 goles en el Clausura 2022 y fue fundamental para que los Tuzos llegaran hasta la final del campeonato.

El audio donde Jesús Martínez menosprecia a las Chivas

Pero todo parece indicar que no hay mesa donde negociar ese asunto, pues un audio filtrado reveló que el dueño del club hidalguense, Jesús Martínez, considera que Chivas no tiene el billete suficiente para que “El Pocho” se vista de rojiblanco en el Apertura 2022.

Foto: MexSport

¿Qué tiene qué ver todo esto con la disculpa de André Marín? Bueno, por si todavía no lo estás imaginando, quien filtró el susodicho audio fue nada menos que él, André Marín.

En el audio se escucha a Jesús Martínez decir textualmente lo siguiente: “¡Guzmán no sale de Pachuca! Ayer parece que ustedes… ¡parece que Chivas lo transmite Fox, cabr*n! Ehhhh… ¡Chin*ao no tiene Chivas pa’ pagarme a Guzmán! Guzmán se queda en Pachuca”.

La respuesta de Amaury Vergara

Como ya te imaginarás, que esto se haya filtrado fue toda una bomba en nuestro futbol y en los medios que nos dedicamos a cubrir los deportes. Y es que el presidente del rebaño no tardó en responder.

Amaury Vergara aseguró que su equipo sí tiene dinero como para comprarle a Pachuca a Víctor Guzmán, pero dejó entrever que tampoco es que sea su prioridad negociar por el futbolista.

“Por supuesto que Chivas tiene presupuesto, pero quiero ser claro en que estamos siendo muy estratégicos con nuestros refuerzos (…) Pocho es un gran jugador, hay que recordar que a Pocho ya lo compramos hace un par de años, desafortunadamente no se pudo concretar y ahorita no es un jugador que tengamos en la lista de refuerzos”, dijo en entrevista para TUDN.

Foto: MexSport

Y respecto al comentario específico del audio filtrado por André Marín, Vergara comentó: “Me sorprendió muchísimo. Chivas no ha mostrado ningún interés por Pocho, no hemos hecho ninguna oferta formal ni hemos tenido ninguna conversación económica. Me sorprende porque es un gran dueño de equipo y un caballero también”.

La disculpa de André Marín

Fue por todo lo anterior que vinieron las disculpas de André Marín en redes sociales:

“Ofrezco mis más sinceras disculpas a Jesús Martínez y Amaury Vergara por el audio que se filtró ayer, es uno de los peores errores de toda mi carrera. Estoy a su disposición para cualquier comentario y ratifico mis más sinceras disculpas para ambos”, fue el mensaje completo del periodista en su cuenta de Twitter.