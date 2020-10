Tal parece que la escudería Racing Point sigue pasando por algunos altibajos y es que ahora han perdido a uno de sus pilotos estelares. Esta mañana informaron que Lance Stroll no se encuentra en condiciones para competir junto a ‘Checo’ Pérez en el GP de Eifel, por lo que su lugar será ocupado por Nico Hulkenberg, quien ha esperado una nueva oportunidad desde hace tiempo.

Racing Point es un equipo que ha pasado pos algunos problemas en los últimos GP’s y es que no sólo ‘dependen’ de ‘Checo’ Pérez para obtener un buen resultado (en su mayoría), sino que han habido choques con Stroll, polémica en cuanto a la salida del mexicano y ahora problemas que han impedido al canadiense terminar las prácticas libres del día.

Este día se estaban realizando las prácticas libres y Lance Stroll era uno de los pilotos designados por Racing Point para llevarlas a cabo. Según informó al escudería en un comunicado, el canadiense no se sentía bien y tras analizar la situación determinaron que lo mejor era que dejara de correr este día y decidieron llamar a Hulkenberg.

De momento no han especificado los síntomas de Stroll ni qué es lo que tiene con exactitud pero seguirá a la espera de nuevas noticias.

🚨 BREAKING NEWS 🚨

[if you’ve been living under a rock this morning]#HULKENBACK #F1 #EifelGP @HulkHulkenberg https://t.co/eU6bWyGHJw

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) October 10, 2020