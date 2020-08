El mercado de fichajes nos estaría preparando un mega bombazo. Zlatan Ibrahimovic, quien aún pertenece a los ‘Rossoneri’, no ha querido renovar con el club, hecho que los pone en un predicamento. Se dice que si no firma pronto con el AC Milan, su destino estaría en Madrid… y sí, los dos equipos de la ciudad lo tienen vigilado: Real Madrid y Atlético de Madrid.

Zlatan Ibrahimovic regresó a Europa hace unos meses (y dice estar en gran forma para seguir en la élite del futbol), luego de un paso brillante por el LA Galaxy. El AC Milan le dio la oportunidad de volver a brillar en la Serie A y tuvo un paso aceptable, pues el sueco marcó 11 goles en los 20 partidos que jugó en Italia y fue clave para que el club accediera a la Europa League.

Ahora, con información de ‘Sky Sports‘, se dice que Zlatan no tiene entre sus planes renovar con el AC Milan, al menos no de momento y es que ya se tendría que haber reportado a la pretemporada del equipo pero se encuentra ‘en pausa’ y todo debido a los siguientes motivos.

Zlatan quiere un contrato más ‘jugoso’

Zlatan tiene una vida de lujos y excentricidades, es por ello que el sueco le habría pedido al Milan un contrato donde obtenga un sueldo de 7 millones de euros y no menos, pues quiere ganar ‘lo que merece’.

Debido a las condiciones actuales por el coronavirus, los ‘Rossoneri’ no están en condiciones de cumplir con esta exigencia y es por ello que no han logrado renovar a Zlatan.

Exige un compromiso ‘serio’ con el sueco

Según revela Mino Raiola, agente de Ibrahimovic, la situación no sólo se trata de dinero sino que Zlatan quiere que haya un compromiso real con él y con los objetivos que persigue. ‘Ibra’ comentó hace unas semanas que se marcharía si no calificaban a la Champions League y ahora que no sucedió parece ser un punto clave en las negociaciones.

Zlatan quiere el protagonismo total en el club

No es una sorpresa para nadie que a Zlatan Ibrahimovic le gusta ser el centro de atención, es por ello que quiere jugar siempre y en todos los torneos que disputen además de que el equipo juegue ‘con él y para él’. Marcar goles será su encomienda pero requiere a ‘socios’ para que esto sea posible.

Le agrada el interés del Atlético de Madrid y Real Madrid

Si bien el Milan ha venido de menos a más desde que regresó el futbol tras la pandemia de coronavirus, estar en uno de los dos clubes más importantes de Madrid sería mucho más vistoso para Zlatan que permanecer en Italia.

Real Madrid y el Atlético de Madrid jugarán la Champions League, ambos pelean el título de La Liga y Copa del Rey cada temporada y tienen una plantilla de primer nivel en la que Zlatan podría acoplarse muy rápido, por lo que esto lo impide plasmar su firma en un nuevo contrato con el AC Milan.