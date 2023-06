Un auto que no ruge, no es un gran auto y en Fórmula 1 lo que sobran son los rugidos de los motores. Cuando un motor se enciende se recomienda taparse un poco los oídos o alejarse, lo cual es imposible para quienes deben trabajar en el garage, así suelen trabajar con tapones, lo mismo que muchos fotógrafos que quedan expuestos al intenso sonido de los motores a lo largo de una carrera, sesión se calificación o práctica libre.

Por mucho, el motor es la pieza más importante en un auto, ya sea un Fórmula 1 o un auto convencional de los que vemos transitar por las calles, mientras que recargamos la cabeza en la ventana del metrobús (chiste local para los chilangos que viajan apretados en horas pico). Aquí te explicamos cómo funciona el alerón delantero.

¿Cómo funciona un motor de Fórmula 1?

El motor que usan los monoplazas de Fórmula 1 son motores de combustión interna, es decir, se alimentan de un combustible o gasolina. Estos motores son de 1.6 litros con configuración V6 (seis cilindros) de cuatro tiempos: Admisión de combustible, compresión, explosión y escape.

Los motores de Fórmula 1 / Getty Images

Los motores son los encargados de generar la potencia en un auto y en el caso de un Fórmula 1 logran altas velocidades (más de 300 kilómetros por hora) gracias a una velocidad de rotación de 15 a 20 mil revoluciones por minuto, que es casi el triple de lo que genera un auto convencional, por lo cual los monoplazas de Fórmula 1 son capaces de recorrer la pista de un circuito en menos de dos minutos.

Las regulaciones de Fórmula 1 en los últimos años, han estado dirigidas hacia el cuidad del medio ambiente, de modo que los autos de ahora alcanzan una mayor potencia con menos combustible, el cual no es como la gasolina convencional, sino combustibles especiales, no comerciales. Pero ese es otro tema.

Un motor es lo mismo que unidad de potencia

En transmisiones de Fórmula 1 escuchamos muchas veces sobre la falla de un auto en la unidad de potencia, sobre todo cuando un auto saca humo de la parte trasera o de plano se incendia, sin embargo la motor y unidad de potencia no es lo mismo.

La unidad de potencia se refiere a todos los componentes que le dan potencia al auto, y uno de esos componentes es el motor, pero hay otros seis componentes.

La unidad de potencia no es lo mismo que un motor / Getty Images

Componentes de la unidad de potencia

Motor

Turbocompresor

MGU-H (Se encarga de recuperar energía por calor)

MGU-K (Recupera energía en las frenadas)

Batería

Unidad de control electrónico

Sistema de escape

Reglas de motores

Los motores en Fórmula 1 son motores de alto rendimiento, es decir, están hechos para competir, y al ser exigidos a altos estándares, su ciclo de vida suele ser corto, por lo cual es casi imposible que un auto utilice sólo un motor para toda una temporada.

Antes cada equipo podía utilizar un motor nuevo en cada carrera, pero ahora el reglamento indica que cada equipo tiene derecho a cambiar tres motores por temporada (o sea que puede usar cuatro motores: con el que inicia la temporada y tres más, que significa tres cambios). Al superar esta cifra, las escuderías son sancionadas, por lo general con posiciones en la parrilla de salida.

Honda suministra los motores de Red Bull / Getty Images

Los fabricantes de motores

Actualmente son cuatro los fabricantes de motores: Ferrari, Mercedes, Honda y Renault. En la historia de Fórmula 1, Ferrari es el proveedor con más victorias en el Gran Circo; sus motores han ganado más de 230 carreras.

Ferrari suministra motores a la propia escudería Ferrari, a Haas y a Alfa Romeo.

Mercedes es el proveedor con mayor presencia, pues trabaja con la escudería Mercedes, McLaren, Williams y Aston Martin.

Honda es el que suministra motores a Red Bull y AlphaTauri.

Renault es la responsable de los motores de la escudería Alpine.

¿Cuánto cuesta un motor de Fórmula 1?

Al ser piezas exclusivas para usarse en Fórmula 1, o sea que no son motores que se fabrican en serie, el costo se eleva y en general cada un motor cuesta cerca de 4.5 millones de dólares, que vienen siendo poco más de 77 millones de pesos, al tipo de cambio de junio de 2023.

Para darnos una idea del valor del motor, con estos 77 millones de pesos se puede comprar más de 230 autos Versa, así como más de tres mil 600 iPhone 14 de 128 gigas.

Si nos vamos al costo total de la unidad de potencia, éste supera los 10 millones de dólares, y no, no le puedes poner un motor F1 a tu auto porque simplemente no funcionaría.