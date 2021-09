Fallece piloto de 15 años tras un accidente a tres vueltas del final

El deporte motor se encuentra una vez más de luto, después de confirmarse el fallecimiento del piloto español, Dean Berta Viñales, de 15 años de edad, después de un fatal accidente durante el campeonato de Superbike (WSBK), en la categoría WorldSSP300.

El joven piloto español recibió atención médica sobre la pista y aunque fue trasladado en helicóptero a un hospital de Sevilla, el joven piloto falleció debido a la gravedad de las heridas en el tórax y cabeza.

Dean Berta Viñales cayó de la moto a sólo tres vueltas de finalizar la competencia y se ubicaba en la parte media-alta del pelotón, de modo que muchos de los otros pilotos no pudieron esquivarlo.

La carrera fue suspendida en el momento para que el joven piloto fuera atendido sobre la pista del circuito de Jérez. Viñales fue atendido después sobre una ambulancia y en la clínica del circuito, para después ser trasladado en helicóptero a un hospital, donde los médicos ya no pudieron salvarlo.

“Tras un grave incidente durante la Carrera 1 del WorldSSP300, Dean Berta Viñales falleció tristemente por sus heridas. El piloto sufrió graves heridas en la cabeza y el tórax. Los vehículos médicos llegaron al lugar inmediatamente después y el piloto fue atendido en la pista, en la ambulancia y en el Centro Médico del circuito”, indicó el fatídico comunicado de World Superbike.

RIP Dean, you will be missed.

