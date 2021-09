Muhammad Zolkefli, despojado de su medalla por tema de puntualidad en Juegos Paralímpicos

Ganar una medalla en Juegos Paralímpicos no es cuestión sencilla, son años de preparación y sacrificio para poder aspirar a colgarse una de las preseas. Es por eso que la historia de Muhammad Zolkefli de Malasia es aún más extraña, pues ganó una medalla y posteriormente fue despojado de ella.

Peeeeeeeeeeero, vamos a aclarar algunas cosas porque con muchos casos de dopaje en el mundo del deporte, este no es uno de los casos. No tiene nada que ver con sustancias prohibidas y realmente la razón por la que le quitaron la medalla a Zolkefli, es algo de lo que todos sufrimos.

Muhammad Zolkefli es un lanzador de bala, originario de Malasia y tenía pactado competir el 31 de agosto en la categoría F20 y llegó unos minutos tarde, en realidad fueron 3, al evento. Ganó la medalla de oro y pudo competir porque alegó que tenía una razón lógica del retraso.

No fue el único competidor que llegó tarde, el australiano Todd Hodgetts y el ecuatoriano Jordi Patricio Congo fueron los tres competidores de dicha prueba que no llegaron a tiempo. Después de la competencia se les rechazó su apelación del retraso en tiempo.

En un comunicado de la IPC (Comité Paralímpico Internacional), mencionan que la decisión se basó en la regla 5.5 de World Para Athletics. Lo que dice dicho reglamento es que, en caso de que los atletas no estén presentes en la sala de llamadas en el momento relevante, se mostrará el resultado DNS (no se inició).

Pudieron competir porque el árbitro les permitió debido a la “razón lógica” del retraso, pero después de que el juez considero todas las pruebas del por qué los atletas no estuvieron en tiempo y forma, determinó que no había alguna razón justificable y no se acreditan sus resultados.

¿Cómo quedó el podio de lanzamiento de bala F20 sin Muhammad Zolkefli?

Ganó la medalla de oro el malayo Muhammad Zolkefli, pero por la descalificación no podrá llevar su medalla a casa, así que el podio cambió un poquito y algunos otros tuvieron la suerte de conseguir esas preseas paralímpicas.

Ucrania hizo el 1-2 con Maksym Koval ganando la medalla de oro con un lanzamiento de 17.34 metros -además rompió el récord mundial–, Oleksandr Yarovyi se llevó la presea de plata y el bronce fue para el griego Efstratios Nikolaidis.