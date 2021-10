Multa y veto: La sanción para Inglaterra por falta de seguridad en la Final de la Euro 2020 vs Italia

Han pasado 3 meses desde que se disputó la Final de la Euro 2020 entre Inglaterra e Italia, pero todavía hay ecos de aquel encuentro que se disputó en Wembley. La seguridad se vio rebasada en más de una ocasión y hubo portazos, sobrecupo, persecuciones y violencia que la UEFA no dejó pasar.

El organismo rector del Viejo Continente sancionó a la Asociación Inglesa de Futbol por lo ocurrido en las calles, pero también en inmediaciones y dentro del inmueble. Para empezar, Inglaterra tendrá que pagar 100 mil euros (más de 2 millones de pesos) por falta de orden y disciplina.

El futbol europeo se caracteriza por la pasión de sus aficionados, pero esta vez cruzaron los límites. Independientemente de la victoria de Italia en la cancha, los ingleses se llevaron la tarde/noche por su mal comportamiento. Desde antes que comenzara el partido e incluso después, hubo golpes y destrozos en las calles.

Lando Norris, piloto de McLaren en Fórmula 1, también fue testigo de ello. Cuando se dirigía a su auto para salir de Wembley, el británico fue emboscado por un grupo de personas que terminó robándole un reloj.

Entre otras cosas, Inglaterra se hará responsable por la invasión de campo en la Final de la Euro 2020 (hubo un espontáneo) y la cosa no queda ahí. La UEFA notificó que el castigo también responde a las faltas de respeto durante los himnos nacionales en el protocolo previo al silbatazo inicial.

It appears the breach was more serious than anyone thought. Numbers that broke through at least in the hundreds. pic.twitter.com/qM1ngYzyI8

— tariq panja (@tariqpanja) July 11, 2021