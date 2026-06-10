Lo que necesitas saber:
FIFA confirmó que Omar Artan no será parte del Mundial 2026, pues no puede interferir en el proceso migratorio del país anfitrión
Omar Artan, árbitro de Somalia que fue deportado por Estados Unidos a pesar de ser el mejor silbante de África y estar designado para el Mundial 2026, tendría asociaciones terroristas… O bueno, eso dicen las autoridades del gabacho para justificar no dejarlo entrar a su país.
Dice Estados Unidos que el árbitro Omar Artan tiene asociaciones terroristas
Resulta que un funcionario estadounidense, que habló de forma anónima, reveló que le negaron la entrada por descubrir presuntos nexos con organizaciones terroristas.
Declaró que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontraron “información negativa” sobre sus antecedentes.
“Esta persona buscaba ingresar a Estados Unidos. Tras una inspección más exhaustiva por parte de CBP se descubrió información negativa, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas“, reveló, según cita Marca.
Al-Shabab, la organización terrorista con la que vinculan al árbitro somalí
Por su parte, Omar Artan contó que lo interrogaron por al menos 11 horas (¡11 horas!) cuando intentó ingresar a Estados Unidos.
Primero le preguntaron el motivo de su viaje, y cuando les dijo que ahí casualmente iba porque era árbitro y debía pitar en el Mundial 2026, comenzaron a cuestionarlo sobre la política en su país y por Al-Shabab, organización paramilitar terrorista que opera en Somalia.
“Creo que tienen un problema con mi país”, dijo Omar Artan al New York Times cuando lo deportaron hacia Turquía, asegurando que en ningún momento le explicaron el motivo específico por el que le negaban la entrada a Estados Unidos.
El director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, Andrew Giuliani, checó el asunto, pero las autoridades migratorias les informaron que había una razón “muy sólida” para evitar que el árbitro somalí formara parte del Mundial 2026.
¿Estamos ante el mejor anfitrión en la historia de los mundiales? (Sarcasmo).
Omar Artan, recibido como héroe en Somalia
La historia de este señor no podía tener un final más increíble. Omar Artan regresó a Somalia tras ser deportado a Turquía, ¡y lo recibieron como todo un héroe!
En redes sociales ya se viralizaron videos de cómo llegó a su país y fue recibido por un estadio lleno, cargado en hombros, y felicitado por todo mundo.