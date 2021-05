¿Cómo era el mundo cuando se jugó la última Final de Liga MX en el Estadio Azteca sin el América?

El Guardianes 2021 está por llegar a su fin y ya conocemos a los finalistas: Cruz Azul y Santos. Esto quiere decir que la Final de la Liga MX se disputará en el Estadio Azteca, un escenario acostumbrado a recibir al América.

Desde su fundación en 1966, este inmueble ha sido la casa de las Águilas, de la Selección Mexicana, del Necaxa, del Atlante o incluso del extinto Atlético Español. Ahora, y por segunda etapa, también aloja los partidos de local del Cruz Azul.

Es cierto que esta no será la primera Final de Liga MX que La Máquina disputa en el Estadio Azteca; sin embargo, la ausencia del equipo de Coapa corta una larga racha. Después de 1998, las ahí finales jugadas contaron con el América de una u otra forma, pero ahora la historia es diferente.

El Torneo Invierno 1998 terminó el 13 de diciembre con la vuelta entre Chivas y Necaxa en el Estadio Jalisco. La ida terminó empatada sin goles en el Coloso de Santa Úrsula, pero en territorio tapatío los Rayos ganaron 2-0.

De ahí en adelante, el Azteca alojó Finales en el Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2007, Clausura 2013, Apertura 2013 y Apertura 2014. Asimismo en el Apertura 2016, Apertura 2018 y la más reciente en el Apertura 2019 con la caída de las Águilas ante el Monterrey.

¿Cómo era el mundo en la recta final de 1998?

Este año nos dejó muchas historias por contar en el mundo del deporte, pero también en otros aspectos como la religión, la política o el entretenimiento. Mientras se acercaba la conclusión del futbol mexicano, la policía de Londres detuvo a Augusto Pinochet y se escribieron más episodios en la búsqueda de la conquista del espacio.

A finales de octubre, Estados Unidos envío el transbordador espacial Discovery a una misión experimental con 7 tripulantes. Entre ellos se encontraba John Glenn, un veterano que tenía 77 años de edad y se convirtió en la persona de mayor edad que voló de esta manera.

Argentina fue la sede de la cuarta conferencia de la ONU sobre el cambio climático y a los pocos días, el narcotraficante Hélmer Herrera Buitrago fue asesinado en una cárcel de Colombia. Se trataba de uno de los líderes del Cártel de Cali, lo cual lo convertía en enemigo de Pablo Escobar.

El 6 de diciembre marcó un parteaguas importante en la historia de Venezuela, que se extiende hasta nuestros días. Hugo Chávez fue elegido presidente del país con el 56.6 por ciento de los votos en las elecciones, se reeligió en dos ocasiones y su política fue retomada por Nicolás Maduro, quien ahora gobierna una nación en crisis.

Para cerrar 1998, Bangkok albergó la octava edición de los Juegos Asiáticos. Además, Irak formalizó su ruptura con Naciones Unidas y sí, se llevó a cabo la Final de la ahora conocida como Liga MX en el Estadio Azteca.

El deporte en 1998

La Champions League de la temporada 1997/98 llegó a su fin el 20 de mayo de 1998. El Real Madrid enfrentó a la Juventus en Ámsterdam y con Jupp Heynckes en el banquillo, el equipo español ganó el torneo por séptima vez en su historia.

Ese mismo año, el Athletic Club celebró un siglo de existencia y el Barcelona se llevó el título de La Liga. Por su parte, Zinedine Zidane militaba con la Vecchia Signora y recibió el Balón de Oro que todavía era entregado por France Football.

En el tenis, Pete Sampas y Hana Novotna se coronaron en Wimbledon. Carlos Moyá y Arantxa Sánchez Vicario ganaron Roland Garros; Patrick Rafter y Lindsay Davenport en US Open; así como Petr Korda y Martina Hingins el Abierto de Australia.

¿Qué pasaba con la música, el cine y la televisión?

En un año extremadamente movido en cuanto a la música, tuvimos nuevo material de Britney Spears, Chayanne, Cher, Heroes del Silencio, Goo Goo Dolls, José José, Juan Gabriel, La Ley, Pearl Jam, Shakira, Metallica, La Oreja De Van Gogh y hasta Marilyn Manson.

Y porque aquí somos de todos los gustos, Tatiana estrenó ‘Superfantástico’, disco que nos regaló canciones como “Susanita tiene un ratón”, “Hoy tengo que decirte papá” y “En un bosque de la China”.

Los estrenos en la televisión trajeron consigo series que todavía son exitosas. Sex and the City, That ’70s Show, Will & Grace, CatDog, Las Chicas Superpoderosas e incluso la serie animada Rolie Polie Olie, se estrenaron durante 1998.

Este también fue el caso de Dawson’s Creek, que nos enamoró con personajes como Dawson Leery, Joey Potter, Pacey Witter y Jen Lindley. Esta producción terminó en 2003, pero ahora está de regreso en Netflix por si no la has visto o terminado.

Finalmente, en el cine se proyectaron películas como Armageddon, La novia de Chucky, Bichos: Una aventura en miniatura, El príncipe de Egipto y Mulan. Por su parte, Shakespeare in Love ganó 7 premios Oscar.