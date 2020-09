En la temporada 2020 de la NFL se presentará por primera vez una dupla que dará mucho de qué hablar en los emparrillados: Kyler Murray y DeAndre Hopkins, quienes además serán la esperanza de los Arizona Cardinals por volver a competir a alto nivel.

Luego de un paso más que exitoso en los Houston Texans, DeAndre Hopkins seguirá su carrera con los Cardinals. La franquicia de Arizona extendieron al receptor con un contrato por dos años y 54.5 millones de dólares de los cuales hay 42.75 garantizados para la temporada 2020. En total estará por tres temporadas.

Done deal!

We have signed @DeAndreHopkins to a contract extension through the 2024 season.

— Arizona Cardinals (@AZCardinals) September 8, 2020