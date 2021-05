Equipo español de nado sincronizado prepara rutina con lenguaje de señas para Tokio 2020

El sábado 7 de agosto, en el centro acuático de Tokio, se llevará a cabo la competencia de nado sincronizado y uno de los momentos más esperados podría ser la aparición del equipo español, que ha preparado una rutina especial, con la cual busca asegurar el pase a los Juegos Olímpicos.

El equipo español trabaja en una rutina que ha sido catalogada como la más inclusiva de la historia, pues aprovecha la libertad de movimientos de las manos para lanzar un mensaje a las personas con déficit auditivo y que utiliza el lenguaje de señas para comunicarse.

La idea de una rutina con lenguaje de señas

La persona que lidera esta idea es la entrenadora del equipo español, Mayuko Fujiki, quien desde que era niña tenía la curiosidad de saber cómo una persona sorda podría disfrutar de la natación artística, en la que la música juega un papel sumamente importante, pues es la que marca el ritmo de cada rutina.

La rutina de natación artística más inclusiva 🇪🇸 La selección española ha mostrado en exclusiva a #Tokyo2020 la rutina que realizará en el Preolímpico, en la que ha utilizado el lenguaje de signos. ✨#StrongerTogether @COE_es @RFEN_Oficial @onacarbonell — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) May 7, 2021

“Desde pequeña yo pensaba en cómo la gente que no puede escuchar sonidos está viendo nuestro deporte y si está disfrutando igualmente sin música, porque sin la música no lo disfrutas al cien por cien. ¿Y cómo podemos conectar con gente que no puede escuchar sonidos?”, indicó al sitio de los Juegos Olímpicos de Tokio.

La idea de Fujiki fue aceptada de inmediato por las seleccionadas, quienes no sólo han investigado sobre el lenguaje de señas, sino que han aprendido a comunicarse de esta manera. El tema musical que presentará España es una fusión de la música japonesa con el flamenco.

¿Qué dice el mensaje del equipo español?

El equipo ibérico mandará un mensaje de igualdad durante su rutina, la cual presentará oficialmente en el Campeonato de Europa y en el Preolímpico, que se lleva a cabo del 10 al 13 de junio.

“Nadie es especial.

Tú y yo somos iguales porque nadie es un héroe.

Todo el mundo tiene encima un mismo cielo.

Vamos a través de las dificultades hacia los Juegos de Tokio 2020,

que son nuestro objetivo.

Cuando miro atrás,

te veo a ti.

Cuando miro hacia adelante,

veo a mis amigos, que me están apoyando.

Y, gracias a eso, mi corazón

se siente fuerte.

Vamos hacia un nuevo futuro”.