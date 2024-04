Lo que necesitas saber: La última sanción que recibió Nahuel Guzmán fue una suspensión de tres partidos tras ser expulsado en la final contra el América, en el Apertura 2023.

Los ánimos se encendieron en el Clásico Regio, no solo en la cancha, también fuera de ella con Nahuel Guzmán y Esteban Andrada. La razón, porque desde el palco, Nahuel apuntó con un láser a la cara de Andrada para distraerlo. El portero de Rayados no se aguantó y le reclamó al ‘Patón’ a través de sus redes sociales.

El partido terminó en empate 3-3 y los Felinos se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Javier Aquino en los últimos minutos del partido. Monterrey se mantiene en el tercer lugar de la tabla general, mientras que, Tigres marcha séptimo.

¿Qué hizo ahora Nahuel Guzmán?

Tigres no pudo contar con Nahuel Guzmán para el duelo contra Monterrey, ya que el argentino se encuentra recuperándose de una cirugía en la rodilla. Aunque sí estuvo presente en uno de los palcos del ‘Gigante de Acero’ para apoyar a sus compañeros y molestar al equipo rival.

En varios videos que circulan por el bendito internet se ve perfectamente como una luz de láser sale del palco donde se encontraba Nahuel, de pie y con los brazos cruzados. Vean el video y juzguen ustedes mismos.

Lo irónico de todo esto, es que hemos visto muchas veces a Nahuel quejándose de lo mismo, aunque en aquellas ocasiones han sido los aficionados quienes molestan al portero y no otro jugador, como sucedió con él contra Andrada, aunque otro de los jugadores que se ve con la luz en la cara es a Sergio Canales.

Así se veía desde la cancha con su láser, y aunque fue retirado del palco una vez que la seguridad del estadio fue informada de lo que estaba pasando, su actitud como jugador profesional deja mucho que desear.

La respuesta de Esteban Andrada

Después de que terminó el partido y los jugadores vieron el video del láser, Esteban Andrada fue el primero en reclamarle a su compatriota por medio de sus redes sociales. El arquero de Monterrey subió una storie a Instagram en la que menciono a Nahuel con el mensaje ‘P*to cag*n’.

Aunque después de un rato, eliminó a la storie, seguramente para evitar alguna sanción de parte de la Liga MX, que en una de esas decide sancionar a Andrada en lugar de Nahuel, sobre todo por utilizar la palabra con ‘P’.

Eso sí, el ‘Patón’ también subió una publicación para ‘quejarse’ por el tiempo añadido que era de 8 minutos, pero el partido se alargó por más tiempo.

Nahuel Guzmán se disculpa con Esteban Andrada

Varias horas después del reclamó de Esteban Andrada, Nahuel publicó una disculpa para el portero de Monterrey por usar el láser durante el primer tiempo del Clásico Regio.

¿Nahuel Guzmán será sancionado por utilizar un láser?

Esa es la pregunta del millón, si la Comisión Disciplinaria sancionará o no a Nahuel Guzmán. Y es que hay varias cosas por analizar ¿Cómo ingresó al estadio con el láser? ¿Qué pasó con la seguridad a su ingreso? ¿No lo revisaron solo por ser jugador?

No hay muchos antecedentes de jugadores usando el láser contra sus rivales, así que la Liga podría tomar como referencia la sanción que la Selección Mexicana recibió en el durante la eliminatorias mundialistas de cara a Qatar 2022, cuando algunos aficionados usaron lásers contra jugadores de la Selección de Estados Unidos, que fue una multa económica de más de 300 mil pesitos.

A Tigres le tocaría desembolsar esos miles de pesos y no directamente Nahuel, quien en caso de irse suspendido tendría que cumplir la sanción hasta dentro de tres o dos meses, prácticamente en el siguiente torneo, ya que su recuperación será larga.

Y bueno, no se sorprendan en caso de que no haya sanción, porque nuestra bendita Liga Mx a veces nos sorprende con sus decisiones ¿Para ustedes debe o no haber sanción contra Nahuel y Tigres?

