Nahuel Guzmán aún conserva "fragmentos virales", pero ya puede volver con Tigres

Tigres al fin recupera a su portero titular, el argentino Nahuel Guzmán, después de semanas de baja tras dar positivo a pruebas de coronavirus. La Liga MX informó que el sudamericano aún no supera del todo la infección, sin embargo ya no hay riesgo de contagio, por lo que dio luz verde para que el argentino se reintegre a los entrenamientos.

El comunicado de la liga menciona que el arquero aún conserva “fragmentos virales”, después de haberse sometido a seis pruebas PCR, las cuales han arrojado resultados positivos.

El comunicado de la Liga MX

“Después de cumplir con el protocolo establecido por las autoridades de salud tras obtener resultados positivos en sus pruebas PCR, el portero del Club Tigres, Nahuel Guzmán, acudió esta semana a la realización de un nuevo examen de detección de COVID-19.

“El resultado de esta prueba indicó que el jugador se encuentra en un proceso de eliminación de fragmentos virales, etapa en la que, de acuerdo con los especialistas, ya no se considera infeccioso y no representa un riesgo, por lo que puede reintegrarse a la actividad deportiva con su Club”, indicó la liga.

“Aunque el protocolo de la Liga indica que un jugador debe reintegrarse a la actividad hasta contar con la prueba PCR negativa, entendemos que el conocimiento del virus ha evolucionado y nosotros tenemos que adaptarnos a ello”, agrega.

¿Jugará contra Chivas?

Nahuel no ha jugado desde el 11 de agosto, en el partido contra Puebla, tras los positivos de otros arqueros, por lo que Tigres tuvo que recontratar a Gustavo Galindo, quien jugó frente a Toluca y Pumas.

Miguel Ortega se reincorporó para el juego contra Mazatlán y frente a Chivas el argentino está descartado, pues no ha entrenado, por lo cual no entró en la convocatoria del club felino y por lo tanto no puede concentrar.

📋 👥 Jugadores que mañana serán concentrados para nuestro partido del sábado. ⤵️#EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/1HOWobJFxi — Club Tigres Oficial (en Casa 🏠😷) (@TigresOficial) September 3, 2020

De esta manera, Nahuel tendrá que esperar hasta el partido de la novena jornada, contra León, el miércoles 9 de septiembre.