Naomi Osaka donará todo el dinero que gane en torneo de Cincinnati a Haití por su padre

Haití pasa por uno de los momentos más complicados en su historia reciente después del devastador sismo de 7.2 grados en la escala de Richter, el cual provocó numerosos derrumbes. Los reportes registran más de mil 200 personas fallecidas, de acuerdo con El País, y más de cinco mil 700 heridos.

Los rescatistas trabajan a marchas forzadas en busca de sobrevivientes y mucha gente ha preferido pasar las noches a la intemperie ante el temor de más derrumbes producto de las numerosas réplicas, que son una amenaza para las construcciones que quedaron afectadas. (México ya mandó ayuda a los afectados).

Por si fuera poco, la tormenta tropical Grace avance hacia el país caribeño, que apenas en 2010 sufrió una tragedia similar, tras un sismo que dejó un total de 300 mil personas fallecidas.

La tragedia le ha dado la vuelta al mundo y ha tocado fibras sensibles en Naomi Osaka, la tenista japonesa que se encargó de encender el pebetero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que su padre es originario de Haití.

Naomi es hija de Leonard Francois, quien nació en la ciudad portuaria de Jacmel, al sur del país. Estudió en Nueva York, donde conoció a su ahora esposa, Tamaki, originaria de Japón y quien le dio el apellido a sus dos hijas.

Naomi y su hermana Mari nacieron en Estados Unidos, por lo que tuvo la opción de representar a cualquiera de estos tres países, aunque finalmente optó por representar a Japón.

Su padre Leonard ha sido su entrenador y guía en el mundo del tenis, por lo que el sismo ha afectado a la tenista, quien está por iniciar su participación en el torneo de Cincinnati. Por ello, Naomi anunció que donará todo el dinero que logre en dicho torneo para los afectados por el sismo en el país de su padre.

“Realmente duele ver toda la devastación que está sucediendo en Haití, y siento en verdad que no podemos tomar un descanso. Estoy a punto de jugar un torneo esta semana y daré todo el dinero del premio a los esfuerzos de ayuda para Haití. Sé que la sangre de nuestros antepasados es fuerte y nos levantaremos”, compartió.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising 🇭🇹❤️🙏🏾

