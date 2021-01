¡Gran apuesta! La japonesa Naomi Osaka anunció que invirtió en el NC Courage, club que milita en la NWSL, y más allá de presumir que es dueña de un equipo de futbol, la tenista quiere apoyar a las mujeres, así como otras lo hicieron con ella.

“No sé en dónde estaría sin las mujeres que invirtieron en mí mientras crecía, me convirtieron en la persona que soy ahora. A lo largo de mi carrera he recibido mucho cariño de mis colegas mujeres y por eso estoy orgullosa de compartir que ahora también soy dueña del NC Courage“, redactó en sus redes sociales.

The women who have invested in me growing up made me who I am today, I don’t know where I would be without them. Throughout my career I’ve always received so much love from my fellow female athletes so that’s why I am proud to share that I am now a owner of @TheNCCourage ⚽️❤️ pic.twitter.com/Iz0YcVvOqz

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 28, 2021