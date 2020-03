Napoli ya le habría puesto precio al 'Chucky' Lozano pese a no haber ofertas por él

Pese a que no hay un panorama totalmente seguro, en Italia parece no haber cabida para el delantero mexicano. No es sorpresa para nadie que el ‘Chucky’ Lozano ha sido borrado del Napoli, hecho que ha llamado la atención de grandes clubes en Europa y con la posibilidad de que se vaya a otra liga en verano, la escuadra ‘napolitana’ ya le habría puesto precio al mexicano pero eso sí, aclaran que no hay ninguna oferta real por él.

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, el ‘Chucky’ Lozano estaría viviendo sus últimos meses con el combinado italiano y es que el Napoli ya no sería el mejor lugar para él, por lo que 2 caminos se abren para el artillero mexicano.

El primero es simple y obvio. El ‘Chucky’ Lozano saldría del Napoli en el próximo mercado de verano donde el club no aceptaría menos de 40 millones de euros y es que luego de haber pagado 42 millones por él al PSV y de pagarle 4.5 millones de euros al año (que pronto cumplirá), quieren recuperar algo de lo que han invertido.

Cabe destacar que el ‘Chucky’ Lozano es la compra más cara del Napoli y es que con los 42 millones de euros antes mencionados, el fichaje de Gonzalo Higuaín y sus 39 millones de euros quedan en segundo plano aunque claro, el argentino le dio mucho más al club porque sí pudo jugar.

Ahora, se dice que el Napoli como tal no quiere venderlo y es que pese a que ya tienen un precio en mente, no es el plan a deshacerse de él, por lo que primero quieren ver si Gattuso se quedará o no en el mando del club pues pese a que le ‘quitó’ el lugar a Ancelotti, el club no se ha podido recuperar ni pelear por puestos de competencias europeas.

Los clubes que supuestamente están interesados en el ‘Chucky’ Lozano son el Everton del mismo Carlo Ancelotti, los Wolves de Raúl Jiménez, el Atlético de Madrid de Héctor Herrera y se dice que el Inter de Milán se sumaría a la puja en caso de que Lautaro Martínez salga del equipo.