¿Ahora sí harán caso? Natalia Acuña, portera del América, tuvo su segunda titularidad del Clausura 2022 contra FC Juárez y se llevó un trago amargo. Esto sucedió fuera de la cancha porque el equipo de Coapa ganó 2-1 y se metió a Liguilla, pero en la transmisión de ViX (antes TUDN) le cambiaron el nombre varias veces.

En más de una ocasión hemos hablado de que los narradores se equivocan o incluso no conocen los nombres de las futbolistas. Algunos otros lo toman como un chiste cuando la afición hace observaciones en redes sociales. Pero en este caso, el reclamo llegó por parte de la misma portera que se dio cuenta de los constantes errores de Alfredo Tame.

Natalia Acuña publicó varias historias de Instagram en las que muestra que el narrador le dice Renata Masciarelli. Peor tantito, el partido ya estaba en el segundo tiempo y ni así pudieron identificarla correctamente. “El disparo, ¡qué atajada! Aparece Renata Masciarelli y vuela con la mano derecha. Ah no, perdónenme, es la costumbre. Aparece Acuña“, dijo Tame en vivo.

Una vez que las jugadoras pudieron ver la transmisión, la portera redactó un mensaje muy molesta. En él resaltó que la transmisión ya había superado el 1T: “¿Llevo más de 45 minutos jugando y no te das cuenta? Y si sí, qué mal chiste. Natalia Acuña, así me llamo. Y perdónenme si parece exageración, pero no me encantó“, publicó.

Como recordábamos, no es la primera vez que algo así sucede. Los cambios de nombre, las ‘confusiones’ e incluso las burlas en cuanto a los errores son una constante en prácticamente todas las televisoras. Y ahora, la afición también está molesta porque TUDN se bajó del barco y dejó de transmitir la Liga MX Femenil por su canal de TV.

Las disculpas de Tame a Natalia Acuña en redes sociales

Después de que Acuña publicara el reclamo, Alfredo Tame respondió con un mensaje en Twitter. Tal como sucede en otras ocasiones, el motivo se hizo a un lado para dar prioridad a la disculpa… o justificación. A su vez, hubo usuarios que señalaron la constante que esto representa con la misma selección de narradores.

“Durante la transmisión del juego del América Femenil cometí un error al nombrar a la portera del equipo. Ofrecí disculpas al aire. Le ofrecí disculpas a ella directamente. Una falta de mi parte y está de más explicar el por qué. Reitero mis disculpas Natalia Acuña“,