La Navidad no es sólo recalentado y ver “mi pobre angelito”. Sabemos que es un día para estar en familia, pero también se pueden disfrutar de partidos emocionantes en diferentes deportes. La NBA y la NFL no nos desampararon y de regalo nos dejaron estos 6 partidos que no te puedes perder.

Todo el 25 de diciembre habrá actividad para que sólo te dediques a llenar tu plato nuevamente. La NBA presenta como cada año sus partidos de Navidad en el inicio de la temporada 2020-2021 y tendrá partidos desde las 11:00am hasta las 9:30pm.

La NFL debido a la Navidad tuvo que retrasar el clásico partido de los jueves por la noche para hacerlo este viernes 25 de diciembre y abrir su penúltima jornada antes de la postemporada. Y no sólo eso, nos presenta un juegazo entre los Minnesota Vikings y los New Orleans Saints.

NFL en Navidad

A diferencia del “Día de Acción de Gracias”, la NFL no guarda una relación tan cercana a la Navidad, pero para este año y por cuestiones de calendario, decidieron que el partido que tradicionalmente se disputa los jueves por la noche se trasladará a el viernes por la tarde.

Minnesota Vikings vs New Orleans Saints: Drew Brees regresó la semana pasada y aunque vio la derrota, dio un espectáculo aéreo que busca repetir con mira a postemporada y a llegar como primeros sembrados de la conferencia nacional. Vikings virtualmente eliminados buscan hacerle la travesura. El partido es el 25 de diciembre a las 3:30pm por Fox Sports.

Navidad sin NBA no es Navidad

Como ya es tradición al igual que el recalentado y las películas de navidad, la NBA presenta su cartelera para Navidad con 5 partidos en diferentes horarios para no perderte ninguno de ellos, con equipos contendientes al título.

Golden State Warriors vs Milwaukee Bucks: Ambos llegan con derrotas a sus espaldas y quieren resarcir el daño que les hicieron en el comienzo de temporada. Stephen Curry y sus compañeros quieren regresar a la victoria como acostumbraron en las campañas de títulos, pero los Bucks de el 2 veces MVP, Giannis Antetokounmpo quieren hacer valer su estatus de mejor jugador y conseguir la victoria. Este partido lo puedes ver a la 1:30pm por ESPN.

Game day eve 💪 pic.twitter.com/YSE3VQpZTN — Golden State Warriors (@warriors) December 24, 2020

Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers: Uno de los duelos más importantes de la jornada presenta a 2 de los jugadores más dominantes de la NBA. LeBron James como campeón defensor y Luka Doncic joven sensación. Ambos equipos llegar de perder en su debut y buscan la primera victoria. La duela los verá a las 7:00pm por ESPN.