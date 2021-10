Qatar 2022 sería el último Mundial para Neymar: “No sé si tengo la capacidad mental para seguir”

Neymar cumplió uno de sus objetivos como futbolista, jugar de nueva cuenta al lado de Lionel Messi, después de que el argentino fichara con el PSG, luego de que el Barcelona se quedara sin recursos para renovarle el contrato, y ahora las siguientes metas están claras: ganar la Champions League con el equipo francés y conquistar el Mundial de Qatar 2022 con Brasil.

Neymar tiene 29 años y jugará el Mundial de Qatar con 30 años, salvo alguna sorpresa. Esto hace pensar que el brasileño aún alcanzaría a jugar el Mundial del 2026, el cual se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el delantero del PSG puso en duda su continuidad, al menos en Mundiales, después de Qatar 2022, en uno de los adelantos del documental que realizado por DAZN y que lleva por nombre “Neymar & The Line of Kings”.

El delantero sudamericano aseguró que la presión mental que representa ser futbolista le hace pensar en alejarse de las competencias internacionales, de modo que Qatar 2022 sería la última oportunidad para conquistar la Copa del Mundo.

“Creo que el Mundial de Qatar será mi último porque no sé si tengo la capacidad mental como para seguir siendo futbolista”, mencionó. “Quiero lograr el sueño que llevo dentro desde hace muchos años: ser campeón del mundo con mi país”, indicó.

