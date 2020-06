El futuro es hoy, y la NBA nos da una lección de ello previo a la reanudación del torneo el 31 de julio, en las instalaciones de Disney, en Orlando, donde deben reportar el 7 de julio, tras la pausa obligada por los contagios de coronavirus.

La liga ya ha dado el visto bueno para que aquellos jugadores que no deseen jugar en Orlando por temor a los contagios, sin embargo tomará medidas en la burbuja de Disney e incluso se perfila para colocarse a la vanguardia en cuanto a tecnología con el uso de anillos especiales para monitorear síntomas de coronavirus. ¡Sí, anillos!

Los jugadores portarán anillos inteligentes, hechos de titanio, los cuales tendrán la capacidad para medir diversos patrones como temperatura y actividad cardiaca.

Como cualquier anillo, ésta herramienta se coloca en los dedos, con la diferencia de que se vinculan vía bluetooth con teléfonos celulares, en los cuales se alojan los datos y de acuerdo con Forbes, la compañía que los fabrica garantiza la predicción de síntomas de covid tres días antes y con una precisión del 90 por ciento.

NBA players will wear a ‘smart ring’ at Disney world, per https://t.co/UCLdrFVMWo

The Oura smart ring is capable of predicting COVID-19 symptoms up to 3 days in advance with 90% accuracy. The ring can measure body

temperature, respiratory functions and heart rate. pic.twitter.com/pYYIqOLDbZ

— NBA Central (@TheNBACentral) June 18, 2020