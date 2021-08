Sí o sí: NBA exigirá que árbitros y personal estén vacunados contra COVID en la temporada 2021/22

¡Preparen el brazo! La temporada 2021/22 de la NBA está cada vez más cerca y mientras llega el 19 de octubre, los árbitros tendrán que vacunarse contra el COVID-19 para tener participación en los partidos. La intención es prevenir los contagios o en su defecto, las hospitalizaciones y casos graves.

“La NBA anuncia que alcanzó un acuerdo con la Asociación Nacional de Árbitros para exigir que aquellos árbitros que trabajen en juegos durante la temporada 2021/22 estén vacunados. Todos deben contar con el esquema de vacunación completo a menos que cuenten con una excepción médica o religiosa.

“Cualquier árbitro que no se vacune será inelegible para los partidos“, explica el texto. Sin embargo, estas medidas no solo envuelven a los cuerpos arbitrales.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/khXtZ5QVRo

— NBA Communications (@NBAPR) August 28, 2021