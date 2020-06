¡Habemus calendario! Estos son los primeros partidos con los que reanudará la NBA

La NBA ya tiene todo en orden para reanudar la temporada y eso significa que tenemos calendario para que los partidos se lleven a cabo a partir del 30 de julio en Orlando, en las instalaciones de Disney.

El comisionado de la liga, Adam Silver, anunció que ya hay acuerdo con la Asociación de Jugadores, por lo que los planes para reanudar ya son formales y a partir del 7 de julio comenzarán a arribar los 22 equipos que terminarán la temporada regular.

Por ello, la NBA ya soltó el calendario completo y el primer partido de la nueva normalidad será Utah Jazz y New Orleans Pelicans, que fue el primer partido que quedó suspendido tras conocerse el positivo del francés Rudy Gobert el pasado 11 de marzo.

Sin embargo, el primer plato fuerte será entre los equipos angelinos, Lakers y Clippers el jueves el 30 de julio. Aquí te dejamos el calendario completo de la semana 22.

Semana 22

Jueves 30 de julio

Utah Jazz vs New Orleans Pelicans

Clippers vs lakers

Viernes 31 de julio

Orlando Magic vs Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies vs Portland Blazers

Phoenix Suns vs Washington Wizards

Boston Celtics vs Milwaukee Bucks

Sacramento Kings vs San Atonio Spurs

Houston Rockets vs Dallas Mavericks

Sábado 1 de agosto

Miami Heat vs Denver Nuggets

Utah Jazz vs Oklahoma Thunder

New Orleans Pelicans vs Clippers

Philadelphia 76ers vs Indiana Pacers

Lakers vs Toronto Raptors

Domingo 2 de agosto

Washington Wizards vs Brooklyn Nets

Portland Blazers vs Boston Celtics

San Antonio Spurs vs Mamphis Grizzlies

Sacramento Kings vs Orlando Magic

Milwaukee Bucks vs Houston Rockets

Dallas Mavericks vs Phoenix Suns

Aquí puedes checar el calendario completo de la NBA.