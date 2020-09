Los Houston Rockets tienen un nuevo problema en la serie contra los Lakers, pues además de estar abajo 3-1, no podrán contar para el partido del sábado con el alero Danuel House, quien fue expulsado de la burbuja de Orlando, tras invitar a la habitación del hotel a una persona ajena a la competencia de los playoffs de la NBA, lo que supone una violación al protocolo de sanidad.

Huouse, de hecho, se perdió el tercer partido de la serie, el pasado jueves, debido a que se realizaban investigaciones al respecto, por lo que el jugador de los Rockets n fue elegible para dicho encuentro, en el cual su equipo perdió 110-100.

De acuerdo con El País, la investigación realizada por la NBA, sólo House convivió con dicha persona, el lunes 8 se septiembre durante varias horas, por lo que es el único expulsado de la burbuja.

The NBA issued the following statement about Danuel House. He has left the bubble and won’t return to Houston this season: pic.twitter.com/eFyI9SIbEO

— Tim Bontemps (@TimBontemps) September 11, 2020