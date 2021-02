La NBA ya tiene la segunda parte del calendario y fechas de playoffs

¡La NBA ya cuenta con calendario completo! La liga tendrá menos de una semana de descanso para completar los partidos que se han pospuesto por los casos de coronavirus y llevar a cabo el All-Star Game antes de comenzar la segunda parte del torneo regular.

Cabe recordar que la NBA dio a conocer sólo la mitad de su calendario como parte de una estrategia ante los posibles casos de coronavirus, de modo que se fabricó un espacio a la mitad de la temporada con el objetivo usar ese lapso en caso de contar con múltiples juegos aplazados por coronavirus, de modo que la primera parte del calendario sólo cubre hasta el 4 de marzo.

¿Cuándo inicia la segunda parte de la NBAy Playoffs?

A través de un comunicado, la NBA anunció que la segunda parte de la temporada 2020-21 comenzará el 10 de marzo, esto es sólo tres días después del All-Star Game, que se llevará a cabo el 7 de marzo.

La última semana de la temporada regular se llevará a cabo del 10 al 16 de mayo, y ese periodo definirá el orden y los últimos lugares a los playoffs, que arrancarán el 22 de mayo.

Fechas para el NBA Play-In

Al igual que en la temporada pasada, la NBA implementará el sistema de Play-In, que es una especie de repechaje, al cual aspiran los equipos de la dos conferencias que terminen entre el séptimo y décimo lugar. A esta fase acceden sólo los dos equipos con los porcentajes más altos.

Esta fase previa a los playoffs se jugarán del 18 al 21 de mayo con el formato anterior, es decir, con series de sólo dos juegos como máximo: Si el equipo con mayor porcentaje gana alguno de los dos juegos, calificará a los playoffs, esto significa que el de menor porcentaje está obligado a ganar los dos juegos.

Si el de mayor porcentaje gana el primer juego, la serie termina ahí, de modo que ya no se juega el segundo partido.

Con estos juegos arrancará la segunda parte del calendario

Juegos del 10 de marzo

Washington vs Memphis

San Antonio vs Dallas

Juegos del 11 de marzo

Detroit vs Charlotte

Boston vs Brooklyn

Atlanta vs Toronto

Orlando vs Miami

Philadelphia vs Chicago

New York vs Milwaukee

Minnesota vs New Orleans

Dallas vs Oklahoma City

Golden State vs Clippers

Phoenix vs Portland

Houston vs Sacramento

Los juegos que cierran la temporada regular de la NBA

Juegos del 16 de mayo

Houston vs Atlanta

Cleveland vs Brooklyn

Milwaukee vs Chicago

Miami vs Detroit

Memphis vs Golden State

Dallas vs Minnesota

Lakers vs New Orleans

Boston vs New York

Clippers vs Oklahoma City

Orlando vs Philadelphia

Denver vs Portland

Utah vs Sacramento

Phoenix vs San Antonio

Indiana vs Toronto

Charlotte vs Washington