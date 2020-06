Preocupación en la NBA por repunte de coronavirus en Orlando previo a reanudación del torneo

La NBA eligió las instalaciones de Disney, en Orlando, para reanudar su temporada tras la pausa desde el pasado 11 de marzo tras darse a conocer el caso positivo de coronavirus de Rudy Gobert.

Sin embargo, el condado de Orange Country, lugar en el que se encuentran dichas instalaciones, ha registrado un repunte en los casos positivos de coronavirus, a sólo unas semanas de que reporten los jugadores y a poco más de un mes de que se reanude la temporada.

El alza en el índice de contagios coincide con el relajamiento de las normas sanitarias en Orlando, por parte del gobernador Ron Desantis, de modo que el número de contagios ha incrementado en un 15 por ciento.

Hace dos semanas se dio a conocer que por dos mil 753 pruebas de covid, resultaron positivos 56 personas, pero el pasado 18 de junio de dos mil 253 pruebas resultaron positivos 316.

#COVID19 Update:

✅316 cases since yesterday

✅Order requiring facial coverings, effective 6/20

✅New testing sites in Apopka, Zellwood and more: https://t.co/K06XjJ5ypC

✅Applications for Individual and Family Assistance Program will reopen on 6/22: https://t.co/vdn63TbbjH pic.twitter.com/cihLbfJz8G

— Orange County FL (@OrangeCoFL) June 18, 2020