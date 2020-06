NBA permitirá a jugadores no terminar la temporada en Orlando por miedo al coronavirus

La NBA se mostró consciente del temor de algunos jugadores por terminar la temporada en Orlando, por miedo a contagiarse de coronavirus.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, reveló que tienen un convenio con la Asociación de Jugadores. En el mismo, señalan que si uno de los jugadores decide no asistir al complejo de Disney para terminar la temporada, no está incumpliendo con su contrato y lo respetarán. En las mismas instalaciones se terminará la campaña de la Major League Soccer.

“Esto puede no ser para todo el mundo. Implicará enormes sacrificios para todos los involucrados. Tenemos un acuerdo con la Asociación de Jugadores en el que si un jugador decide no venir, no incumple su contrato, lo aceptamos“, declaró parra ESPN.

En la misma línea, el comisionado de la NBA aseguró que en las próximas semanas podrán trabajar con algunos de los temores de los jugadores. No obstante, entiende las razones de cada uno de ellos para no asistir, si así lo deciden.

“Puedo entender que algunos jugadores sientan que esto no es para ellos por una variedad de razones: familiares, de salud o porque sienten que su tiempo puede ser más útil en otra parte. Hay un sentido en la comunidad de la NBA de que tenemos una obligación de intentarlo porque la alternativa es mantenerse al margen y, en esencia, ceder ante el virus“, agregó.

El temor de los jugadores de la NBA de regresar a las canchas

La temporada de la NBA se suspendió el pasado 12 de marzo. Con el anuncio del regreso con los equipos concentrados en Orlando, algunos jugadores como Kyrie Irving de los Nets de Brooklyn, se han mostrado escépticos y temerosos de reanudar la campaña. No sólo por el coronavirus, también por la situación social que se vive en Estados Unidos con las protestas contra el racismo.